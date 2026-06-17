رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد:
حمایت از کشاورزان و دامداران تضمین کننده امنیت غذایی کشور است
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، گفت: حمایت از کشاورزان و دامداران، در واقع تضمین کننده امنیت غذایی کشور است. مجلس تمامی ظرفیتهای خود را برای تقویت این بخش راهبردی و تسهیل مسیر تولید به کار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در نشست تشکلهای استان مرکزی که با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد، افزود: بخشی از مشکلات حوزه کشاورزی ناشی از عدم اجرای دقیق مصوبات و قوانین بالادستی است. پیگیری اجرای کامل تصمیمات حمایتی از بخش کشاورزی در اولویت قرار دارد.
وی به شرایط اقتصادی و چالشهای بخش کشاورزی اشاره کرده و ادامه داد: تغییر در نرخ ارز، نوسانات در تأمین نهادههای دامی و مشکلات مربوط به تأمین انرژی چاههای کشاورزی، از جمله مهمترین دغدغههایی است که در کنار مشکلات زیرساختی گذشته، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: اراده جدی در دولت و مجلس برای رسیدگی به مطالبات فعالان بخش کشاورزی وجود دارد. جلسات تخصصی با مسئولان ملی برگزار شده تا راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع شناسایی و اجرایی شود.
جمالیان تصریح کرد: قیمت محصولات کشاورزی در شهرستان اراک نسبت به استانهای همجوار بالاتر است که این وضعیت نیازمند مدیریت اصولی و تعدیل قیمتها برای رفاه شهروندان است. ایجاد بازارچههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی میتواند نقش مؤثری در کاهش قیمتها و حذف واسطههای غیرضروری ایفا کند.