به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، نخستین هم‌اندیشی رسانه و روابط عمومی که با محور تجلیل از روابط عمومی‌های برتر و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیران روابط عمومی دستگاه‌ها و فعالان رسانه‌ای برگزار شد،





حجم ویدیو: 76.59M | مدت زمان ویدیو: 00:02:32 دانلود ویدیو

tavoos_init_player( 'tavoos-vplyr-twigvjmNdAMp3gHA', 'https://cdn.ilna.ir/thumbnail/vjmNdAMp3gHA/-gv9vIN3273-GqHofH_oxdSRV1NIfibp_KJFy8kKTtGdzbKfkMmd_65Vc70JlRaPInkbwRNNBYbSpDXtPsNSLA,,/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86+%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C+-+%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7.jpg', [{ "file": "https://cdn.ilna.ir/servev2/vjmNdAMp3gHA/RL54z_netUE,/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86+%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C+-+%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7.mp4", "type": "mp4", "label": "720p" }, ], 'https://video.tavoos.net/services/vast/mYreFyzU-OFDE-adi4-XiRJ-c4yVXSuehsge/2714' );

انتهای پیام/