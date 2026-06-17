آزادسازی بیش از ۲۴۰۰ متر اراضی جنگلی در بخش سنگر و معرفی متهم به مراجع قضایی

به گزارش ایلنا از رشت، پلیس گیلان اعلام کرد: در راستای طرح مبارزه با زمین‌خواری و صیانت از اراضی ملی، مأموران کلانتری بخش سنگر موفق شدند بیش از ۲۴۰۰ متر مربع از اراضی با پوشش جنگلی را که از طریق حصارکشی و احداث بنا تصرف شده بود، بازپس بگیرند. این عملیات با هماهنگی مراجع قضایی و مشارکت فعال مأموران اداره منابع طبیعی جهت اجرای حکم قلع‌وقمع و رفع تصرف صورت گرفت.

کارشناسان برآورد کرده‌اند که ارزش اراضی ملی آزادسازی شده در این عملیات بالغ بر ۹۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال است. این اقدام در قالب برنامه‌های حفاظتی از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست در حوزه استحفاظی بخش سنگر انجام شده است.

در پی این عملیات، متهمِ ۴۷ ساله پس از تشکیل پرونده جهت طی مراحل قانونی و قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

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