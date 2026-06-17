گزارش عملکرد سه ماهه طرح فواد ۱۲۸ در گیلان/ ۲۱درصد شکایات منجر به پاسخگویی اقناعی شد

به گزارش ایلنا از رشت، مصطفی عسکرپور معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در گفتگویی در خصوص نتایج اجرای طرح فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸)، طی ماه‌های گذشته در استان گیلان، اظهار داشت: بر اساس گزارشات واصله از سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) کیفیت پاسخگویی به شکایات ثبت شده نیازمند ترمیم و بازتعریف است.

وی افزود: آمار عملکرد سه ماهه سامانه فوریت‌های نشان می‌دهد ۲۱درصد شکایات منجر به پاسخگویی اقناعی شهروند شده و تا مرحله حل مشکل و کسب رضایت شهروند پیگیری شده است.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با اشاره به اینکه بیشترین عاملی که موجب ثبت شکایات شده است، اختلال، نقض یا نقص در اطلاع رسانی مناسب قوانین و مقررات و مراحل و فرآیندهای ارائه خدمت است، گفت: این عامل ۲۹ درصد ثبت شکایات را به خود اختصاص داده است.

عسکرپور تصریح کرد: اختلال، نقص یا نقض در ایجاد شرایط احترام، عدالت و رعایت کرامت انسانی در ارایه خدمات با ۲۵ درصد دومین عامل ثبت شکایات است.

وی در پایان تاکید کرد: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها و یا راهبران استانی سامانه فواد ۱۲۸، با رصد روزانه نحوه پاسخگویی به شکایات موجبات کاهش شکایات و افزایش کیفیت پاسخگویی به شکایات را فرآهم آورند.

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