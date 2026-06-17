انجام ۱۷ مأموریت اطفای حریق و امداد و نجات در شوش

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمد موسوی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته ۱۷ مورد حادثه و عملیات مختلف به ستاد فرماندهی گزارش شد که با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: مهم‌ترین این عملیات‌ها شامل حریق خودرو، حریق مغازه تجاری، حریق موتورسیکلت، آتش‌سوزی درختان حاشیه جاده، حریق منزل مسکونی و چند مورد امداد و نجات بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش بیان کرد: آتش‌نشانان با حضور سریع در محل حوادث و بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات اطفای حریق، موفق به مهار آتش‌سوزی‌ها و جلوگیری از گسترش خسارات شدند.

موسوی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان گفت: توجه به اصول ایمنی و رعایت هشدارهای لازم می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث و خسارات احتمالی داشته باشد.

انتهای پیام/