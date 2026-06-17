دستبند پلیس بر دستان قاتل فراری در چابهار

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدعلی لکزایی روز چهارشنبه در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وقوع قتل عمد یکی از شهروندان چابهاری در مهرماه سال ۱۴۰۳، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه وی را در شهرستان چابهار دستگیر کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان چابهار ادامه داد: در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح کلت کمری، یک تیغه خشاب و هفت عدد فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات فنی پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرده است، تصریح کرد: انگیزه این جنایت بر اساس اظهارات متهم، اختلافات شخصی بوده است.

لکزایی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی بر عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت تأکید کرد و گفت: هیچ مجرمی از چتر اطلاعاتی پلیس در امان نخواهد ماند و برخورد قاطع با عاملان جرایم خشن با جدیت ادامه دارد.

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