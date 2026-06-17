دو نفر در حوادث جداگانه در رودخانه کرج جان باختند
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان البرز از وقوع دو حادثه غرقشدگی در محدوده رودخانه کرج خبر داد که در پی آن یک مرد ۳۳ ساله و یک دختر ۱۵ ساله جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمدباقر خلفی روز چهارشنبه اظهار کرد: نخستین حادثه مربوط به غرقشدن مردی ۳۳ ساله در محدوده سد کرج بود که روز گذشته رخ داد و منجر به فوت این فرد شد.
وی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر، نیروهای امداد و نجات به محل اعزام شدند و با انجام عملیات جستوجو، پیکر این فرد را از آب خارج کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان البرز ادامه داد: در حادثهای دیگر نیز یک دختر ۱۵ ساله امروز در رودخانه کرج و در محدوده روستای پلخواب غرق شد و جان باخت.
خلفی با هشدار به شهروندان و گردشگران درباره خطرات شنا و حضور در حاشیه رودخانهها و سدها، گفت: با توجه به شدت جریان آب و وجود خطرات پنهان در این مناطق، از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه و سد و همچنین شنا در نقاط غیرمجاز خودداری شود.
وی تصریح کرد: تغییرات ناگهانی در حجم و سرعت جریان آب میتواند حتی برای افرادی که مهارت شنا دارند نیز بسیار خطرناک و حادثهآفرین باشد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر البرز همچنین از شهروندان خواست در زمان حضور در طبیعت، نکات ایمنی را رعایت کرده و از استقرار در نقاط پرتگاهی و حاشیههای خطرناک رودخانهها پرهیز کنند.