دو نفر در حوادث جداگانه در رودخانه کرج جان باختند

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمدباقر خلفی روز چهارشنبه اظهار کرد: نخستین حادثه مربوط به غرق‌شدن مردی ۳۳ ساله در محدوده سد کرج بود که روز گذشته رخ داد و منجر به فوت این فرد شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر، نیروهای امداد و نجات به محل اعزام شدند و با انجام عملیات جست‌وجو، پیکر این فرد را از آب خارج کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان البرز ادامه داد: در حادثه‌ای دیگر نیز یک دختر ۱۵ ساله امروز در رودخانه کرج و در محدوده روستای پل‌خواب غرق شد و جان باخت.

خلفی با هشدار به شهروندان و گردشگران درباره خطرات شنا و حضور در حاشیه رودخانه‌ها و سدها، گفت: با توجه به شدت جریان آب و وجود خطرات پنهان در این مناطق، از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه و سد و همچنین شنا در نقاط غیرمجاز خودداری شود.

وی تصریح کرد: تغییرات ناگهانی در حجم و سرعت جریان آب می‌تواند حتی برای افرادی که مهارت شنا دارند نیز بسیار خطرناک و حادثه‌آفرین باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر البرز همچنین از شهروندان خواست در زمان حضور در طبیعت، نکات ایمنی را رعایت کرده و از استقرار در نقاط پرتگاهی و حاشیه‌های خطرناک رودخانه‌ها پرهیز کنند.

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