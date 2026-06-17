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عوامل شبکه سرقت ۲ هزار میلیارد ریال فرآورده‌های نفتی در اصفهان دستگیر شدند

عوامل شبکه سرقت ۲ هزار میلیارد ریال فرآورده‌های نفتی در اصفهان دستگیر شدند
کد خبر : 1800757
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فرمانده انتظامی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری باند فعال در سرقت و برداشت غیر مجاز بیش از ۲ هزار میلیارد ریال فرآورده‌های نفتی از خطوط انتقال در شهرستان فلاورجان در غرب اصفهان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سردار عبدالوهاب حسنوند با اعلام و تشریح جزییات این عملیات به رسانه‌ها افزود: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا و برخورد با عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، موضوع کسری سوخت در مسیر خطوط لوله انتقال نفت مازوت در محدوده شهرستان فلاورجان در دستور کار ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با انجام رصدهای اطلاعاتی و تحقیقات میدانی به مدت ۱۵ روز، مأموران پلیس آگاهی موفق به شناسایی محل فعالیت این شبکه غیرقانونی شدند و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، سه نفر از عوامل اصلی را دستگیر کردند.

رییس پلیس استان اصفهان ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب جرم و همکاری در ایجاد انشعاب غیر مجاز از خطوط انتقال نفت مازوت اعتراف کردند.

سردار حسنوند تصریح کرد: با هماهنگی شرکت ملی نفت و دستور مقام قضایی، محل حفاری و انشعاب گیری غیر قانونی شناسایی و اقدامات فنی برای مسدود سازی آن انجام گرفت که این رابطه چند دستگاه خودرو مورد استفاده متهمان نیز توقیف شد.

وی با اشاره به ابعاد خسارت وارده گفت: بر اساس اعلام کارشناسان شرکت نفت، میزان خسارت ناشی از تخریب خطوط انتقال و برداشت غیر مجاز فرآورده نفتی بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این‌گونه اقدامات مجرمانه علاوه بر خسارت‌های سنگین اقتصادی، می‌تواند امنیت انرژی و زیرساخت‌های حیاتی کشور را با مخاطره جدی مواجه کند، از این رو مقابله با آن در اولویت مأموریت‌های پلیس قرار دارد.

سردار حسنوند در پایان تأکید کرد: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات و مستندسازی‌های لازم، برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شده و برخورد قاطع با شبکه‌های قاچاق و سرقت سوخت به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

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