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استاندار: دغدغه‌ای برای تأمین آب کشاورزان شرق اصفهان وجود ندارد

استاندار: دغدغه‌ای برای تأمین آب کشاورزان شرق اصفهان وجود ندارد
کد خبر : 1800754
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استاندار اصفهان با تکذیب شایعات مربوط به قطع زودهنگام آب زاینده رود، گفت: براساس توافق و برنامه‌ریزی قبلی، آب زاینده رود در یک بازه زمانی سه ماهه برای کشاورزان شرق اصفهان جاری خواهد بود و مدیریت و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه بهره‌برداری از آن برای نخستین‌بار به خود صنف کشاورزی واگذار شده است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به شایعات اخیر پیرامون قطع ناگهانی آب زاینده رود و نگرانی کشاورزان شرق اصفهان که اقدام به کشت محصول کرده‌اند، اظهار داشت: از روز نخست تأکید کرده‌ایم که رودخانه زاینده رود متعلق به کشاورزان است و در مدیریت جدید استان، برای اولین‌بار تمام مسائل و موضوعات حوزه کشاورزی شرق و کل زنجیره تصمیم‌گیری درباره نوع بهره‌برداری از آب به خود کشاورزان عزیز و صنف آن‌ها محول شده است.

وی با اشاره به اینکه صنف کشاورزی خودش برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و تعاملات لازم را انجام می‌دهد، افزود: آورده‌ها و موجودی آب مشخص است و همان‌طور که در ابتدا اعلام کردیم، برنامه ما جریان آب در طول یک دوره سه ماهه و به مدت ۶۰ روز (با چند روز کم و زیاد) است؛ بنابراین کشاورزان عزیز هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند چرا که بازه زمانی رهاسازی آب تضمین شده است و مدیریت اجرایی آن نیز در دست خود آن‌هاست.

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