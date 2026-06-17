به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به شایعات اخیر پیرامون قطع ناگهانی آب زاینده رود و نگرانی کشاورزان شرق اصفهان که اقدام به کشت محصول کرده‌اند، اظهار داشت: از روز نخست تأکید کرده‌ایم که رودخانه زاینده رود متعلق به کشاورزان است و در مدیریت جدید استان، برای اولین‌بار تمام مسائل و موضوعات حوزه کشاورزی شرق و کل زنجیره تصمیم‌گیری درباره نوع بهره‌برداری از آب به خود کشاورزان عزیز و صنف آن‌ها محول شده است.

وی با اشاره به اینکه صنف کشاورزی خودش برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و تعاملات لازم را انجام می‌دهد، افزود: آورده‌ها و موجودی آب مشخص است و همان‌طور که در ابتدا اعلام کردیم، برنامه ما جریان آب در طول یک دوره سه ماهه و به مدت ۶۰ روز (با چند روز کم و زیاد) است؛ بنابراین کشاورزان عزیز هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند چرا که بازه زمانی رهاسازی آب تضمین شده است و مدیریت اجرایی آن نیز در دست خود آن‌هاست.

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