به گزارش ایلنا، محمدباقر آقاعلیخانی در نشست تشکل‌های استان مرکزی که با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد، افزود: مدیریت ارشد این استان تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است که بدون هماهنگی حوزه اقتصادی هیچ‌گونه محدودیت جدیدی برای بخش تولید و کشاورزی ایجاد نکنند.

وی ادامه داد: بسیاری از مسائل بخش کشاوزی استان مرکزی از جمله موضوعات مالیاتی یا بانکی، ریشه ملی دارند. در این راستا در استان تلاش شده است که مشکلات استانی در کمترین زمان ممکن حل شود. نگاه این استان بر حل مسائل درون‌استانی است و در این رابطه تصمیمات ملی نباید مانع پیشبرد امور تولیدکنندگان استان شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به اقدامات استان برای حمایت از بخش کشاورزی اشاره کرده و اظهار داشت: در چارچوب اختیارات تفویض شده به استان‌ها، استان مرکزی اجازه نخواهد داد فعالیت‌های صنایع غذایی و واحدهای مرتبط با امنیت غذایی، با قطعی برق و یا سایر محدودیت‌های مشابه، دچار اختلال شود.

آقاعلیخانی به موضوع سوخت و نهاده‌ها اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در مواردی مانند جوجه‌ریزی، استان مرکزی وارد عمل شده و تأمین سوخت را بر عهده گرفته است تا فعالیت تولیدکنندگان در این حوزه دچار وقفه نشود. نباید هیچ واحد تولیدی در این استان با مشکل سوخت و یا سایر محدودیت‌های مشابه مواجه شود.

وی بیان داشت: اصلاح و بازآرایی شبکه توزیع یکی از اولویت‌های جدی استان مرکزی است. مباشران شناسایی و تقسیم‌بندی شده‌اند و برنامه‌ریزی شده است حدود 100 مباشر با پشتیبانی بانکی وارد چرخه توزیع شوند. برای هر مباشر حدود 200 میلیارد ریال منابع مالی در نظر گرفته شده تا جریان عرضه کالا در استان سامان یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به موضوع سردخانه‌ها به عنوان اولویت بخش کشاورزی در استان اشاره داشته و تأکید کرد: سردخانه‌ها از اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری در این استان است. اگر سرمایه‌گذاری برای احداث سردخانه با مانع مواجه شود، در کمتر از یک هفته مسیر صدور مجوزها را هموار خواهیم کرد.

آقاعلیخانی به اجرای مصوبات اقتصادی اشاره کرده و ابراز داشت: 93 درصد مصوبات حوزه اقتصادی استان مرکزی در سال گذشته اجرایی شده‌اند. بخشی از مشکلات موجود نیازمند نقش‌آفرینی فعال‌تر تشکل‌های بخش کشاورزی است. باید در نظر داشت که قدرت قانونی برخی نهادهای تخصصی حتی از سطح ملی نیز بالاتر است.

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