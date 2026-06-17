به گزارش ایلنا، علیرضا اسکندری از اعمال تعرفه پلکانی افزایشی برای مشترکان خانگی پرمصرف خبر داد و گفت: مشترکانی که مصرف برق آن‌ها از الگوی تعیین‌شده فراتر رود، مشمول افزایش تدریجی تعرفه خواهند شد و در مقابل، برای مشترکانی که در زمان اوج مصرف از ژنراتور استفاده کنند، پاداش نقدی در نظر گرفته شده است.

اسکندری با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ هزار مشترک خانگی تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان فارس قرار دارند، اظهار کرد: این مشترکان حدود ۴۳ درصد از مصرف انرژی برق استان را به خود اختصاص می‌دهند و همراهی آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور موفق از پیک مصرف تابستان و حفظ پایداری شبکه برق خواهد داشت.

وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» افزود: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، انتقال استفاده از وسایل پرمصرف مانند اتو، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی به ساعات خارج از اوج مصرف و همچنین نصب سایبان روی کولرهای آبی، از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف برق است.

اسکندری یادآور شد: ساعات اوج مصرف برق در بخش خانگی از ساعت ۱۲ تا ۱۷ و همچنین از ساعت ۲۰ تا ۲۳ است و جابه‌جایی زمان استفاده از وسایل برقی پرمصرف به خارج از این بازه‌ها، تأثیر قابل توجهی در کاهش فشار بر شبکه خواهد داشت.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس درباره پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» نیز گفت: این پویش با هدف کاهش بار شبکه برق در فصل گرما و ترویج تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: با افزایش دمای هوا و ورود گسترده وسایل سرمایشی به مدار، مصرف برق به شکل محسوسی افزایش می‌یابد و تنظیم دمای کولرها روی ۲۵ درجه، اقدامی ساده اما مؤثر برای کاهش مصرف انرژی، جلوگیری از فشار به شبکه و پیشگیری از خاموشی‌های ناخواسته است.

اسکندری در پایان با قدردانی از همراهی مردم استان فارس در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی گفت: پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» یک برنامه مردمی است و از همه مشترکان درخواست می‌شود با رعایت اصول مدیریت مصرف، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی و استمرار خدمت‌رسانی در روزهای گرم تابستان همراهی کنند.

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