رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد:
اصلاح سازوکارهای حمایتی از ضرورتهای اصلی استمرار تولید در بخش کشاورزی استان مرکزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: رفع چالشهای موجود در حوزه سرمایه در گردش، تعیین تکلیف نهادههای تولید و اصلاح سازوکارهای حمایتی و تصمیمگیری به موقع دستگاههای اجرای ملی، از ضرورتهای اصلی استمرار تولید در بخشهای کشاورزی این استان به شمار میرود. انتظار میرود دستگاههای اجرایی ملی با توجه به نقش استان در تأمین امنیت غذایی کشور، حمایتهای لازم را در این زمینه اعمال کنند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا کتانفروش در نشست تشکلهای استان مرکزی که با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد، به وضعیت واحدهای مرغداری استان داشته و در این رابطه افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، تولیدکنندگان مرغ این استان در سال گذشته به دلیل قیمتگذاریهای اعمال شده، حدود 5000 میلیارد ریال عدمنفع داشتهاند که این موضوع بسیاری از این واحدها را با چالشهای جدی مواجه کرد.
وی به چالشهای مالی مرغداریهای استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: اگر واحدهای مرغداری استان مرکزی میتوانستند محصولات خود را با قیمت تمامشده و سود عرفی به فروش برسانند، همین میزان عدمنفع میتوانست به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نیاز آنان به دریافت تسهیلات بانکی یا استفاده از روشهای نوین تأمین مالی با سودهای 6 تا 8 درصد بالاتر از نرخ متعارف را برطرف کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: نرمال جوجهریزی این استان 3 میلیون قطعه در هر ماه است. برای تحقق این میزان تولید، واحدهای مرغداری ماهانه به 5000 میلیارد ریال سرمایه در گردش نیاز دارند. باید در نظر داشت که این موضوع اکنون یکی از اصلیترین دغدغههای تولیدکنندگان به شمار میرود. فشار ناشی از هزینههای مالی و محدودیتهای اعتباری، توان تولیدی بسیاری از واحدها را تحتتأثیر قرار داده است.
کتانفروش به تعیین تکلیف نشدن قیمت کود اوره اشاره داشته و تصریح کرد: قیمت این نهاده مهم هنوز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نشده است. این بلاتکلیفی در شرایطی ادامه دارد که کشت بهاره در استان مرکزی رو به پایان است. تأخیر در اعلام قیمت کود اوره میتواند تأثیر مستقیم بر عملکرد و میزان تولید محصولات کشاورزی داشته باشد. این مسئله از مهمترین نگرانیهای فعالان بخش کشاورزی این استان است.
وی به شرایط تأمین کالاهای اساسی در سال گذشته اشاره کرده و بیان داشت: با وجود تمامی فشارهای اقتصادی، در هیچیک از استانهای کشور کمبود یا نبود کالاهای اساسی احساس نشد. استان مرکزی نیز به ویژه در ایام پیک مصرف، یکی از موفقترین استانها در تأمین به موقع و کافی مواد غذایی برای شهروندان بود. این موفقیت حاصل تلاش مجموعه فعالان بخش کشاورزی و همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی استان بوده است.