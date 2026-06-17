بیش از ۲۳ هزار هکتار زمین کشاورزی به نفع مردم چهارمحال و بختیاری آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین بهرامی ظهر امروز در آیین گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی با اشاره به سالروز تأسیس جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روحیه جهادی از دوران دفاع مقدس تاکنون حفظ شده و امروز در راستای امنیت غذایی و پایداری تولید، اقدامات مؤثری در حال اجراست.

وی با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی، از سرمایه‌گذاری ۴۱۴ میلیارد تومانی برای اجرای ۱۶ طرح آبیاری تحت فشار در سطح یکهزار و ۷۶۵ هکتار خبر داد و افزود: سهم دولت در این طرح‌ها تنها ۲۵ میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به طرح‌های بزرگ در دست اجرا اشاره کرد و گفت: پرورش ۲۳ هزار رأس دام سبک خارجی، توسعه شهرک تخصصی بادام، فعال‌سازی ۱۳۵ هکتار گلخانه، مجتمع بزرگ پرورش اسب شهرکرد با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی و احداث کارخانه فرآوری سیب‌زمینی نیمه‌آماده با سرمایه‌گذاری ۶ هزار میلیارد تومانی (۶ همت) از مهم‌ترین پروژه‌های جاری است.

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حوزه شیلات، از تکمیل زنجیره کامل از بچه‌ماهی تا صادرات، توسعه پرورش ماهیان خاویاری و رشد دوبرابری صادرات خوراک آبزیان (از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تن) خبر داد.

وی همچنین به عملکرد معاونت تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: در سال گذشته با مدیریت صورت‌گرفته، قیمت مرغ از ۴۵۰ هزار تومان به حدود ۳۵۰ هزار تومان کاهش یافت، ۶ هزار و ۶۰۰ تن سیب‌زمینی صادر شد و نرخ تورم کالاهای اساسی استان پایین‌تر از میانگین کشوری ثبت شد.

در این آیین، از خانواده‌های معظم شهدای سنگرساز بی‌سنگر، سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی، بازنشستگان و فعالان مواکب جهاد کشاورزی تجلیل و از طرح‌ها و پروژه‌های افتتاحی جدید رونمایی شد.

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