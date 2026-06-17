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مدیرکل تعاون استان خبر داد:

خرید 286 هزار و 616 خانوار استان مرکزی در مرحله ششم کالابرگ

خرید 286 هزار و 616 خانوار استان مرکزی در مرحله ششم کالابرگ
کد خبر : 1800680
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به فرایند مرحله ششم کالابرگ در استان اشاره کرده و گفت: 286 هزار و 616 خانوار این استان در مرحله ششم اجرای کالابرگ یک میلیون میلیون تومانی از 15 خرداد ماه تاکنون موفق به خرید شده‌اند.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: مبلغ اعتبار تخصیص داده شده به این مرحله 407 میلیارد و 173 میلیون و 366 هزار و 528 ریال است. تعداد تراکنش خرید کالابرگ یک میلیون تومانی استان مرکزی در مرحله ششم به 370 هزار و 176 مورد رسیده است.

وی ادامه داد: 8530 پایانه فروشگاهی برای خرید مرحله چهارم کالابرگ در استان مرکزی فعال شد. برنج همچنان مانند 5 مرحله گذشته در صدر خرید کالابرگ این استان قرار دارد. پس از آن خرید گوشت سفید و گوشت قرمز نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارد.

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