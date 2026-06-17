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رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:

2 کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی جاده اراک به بروجرد

2 کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی جاده اراک به بروجرد
کد خبر : 1800674
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودوری سواری پراید با یک دستگاه کامیون در جاده اراک به بروجرد، ابتدای روستای کله‌جوب، 2 کشته و 2 مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه کامیون پارک شده در حاشیه جاده اراک به بروجرد، ابتدای روستای کله‌جوب، به مرکز اورژانس استان اعلام شد. در این راستا بلافاصله آمبولانس‌های 2 پایگاه‌ اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه یک مرد 45 ساله و یک زن 41 ساله به علت شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند. همچنین در این حادثه 2 کودک نیز مصدوم شده‌اند. کودکان مصدوم پس از دریافت اقدامات تخصصی فوریت‌های‌ پزشکی، جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

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