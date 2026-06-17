مدیرکل سیاسی استانداری فارس:
انسجام ملی، دیپلماسی جبرآمیز دشمن را خنثی میکند
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس ضمن تحلیل وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در دوران خاص جنگ، بر نقش حیاتی وحدت میان دولت، میدان و مردم در مقابله با فشارهای خارجی و راهبردهای تخریبی دشمن تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید کمال علوی در نشست با دانشجویان مؤسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز، با مقایسه اثرات جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بر اقتصاد جهانی اظهار داشت: کشورهایی در اروپا که در هیچ بخشی از این جنگ حضور نداشتند، متاثر از پیامدهای آن دچار تنگناهای اقتصادی، افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی و شکلگیری صفهای طولانی در پمپبنزینها شدند، اما ایران با وجود قرار گرفتن زیر آوار حملات موشکی، پهپادی و تهاجمات سایبری به زیرساختهای نفت، گاز، انرژی و فولاد، توانست پایداری خود را حفظ کند.
وی با اشاره به مدیریت بحران در حوزه معیشت مردم افزود: دولت با وجود محاصره دریایی و فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپبک) و تحریمهای گسترده بیمهای و کشتیرانی، اجازه نداد مردم در تأمین نیازهای اولیه نظیر نان، آرد و سوخت را دچار کمبود شوند و در شرایط جنگی نیز دسترسی به کالاهای اساسی و بنزین در پمپبنزینها بهگونهای مدیریت شد که با شرایط عادی قابل مقایسه باشد. هرچند فشار اقتصادی و افزایش قیمت ها که ناشی از تحریم و جنگ می باشد غیر قابل انکار است.
علوی در تحلیل راهبردهای دشمن در حوزه دیپلماسی تصریح کرد: دشمن امروز از «دیپلماسی چماق»یا«دیپلماسی جبرآمیز» استفاده میکند و در حالی که تهدیدات نظامی با حضور تانکرهای سوخترسان و بمبافکنهای بی-۲وبی-۵۲وبمب افکن ها ومجهزترین تجهیزات نظامی در حاشیه مرزها و فشارهای در آژانس بینالمللی را به کار میگیرد، همزمان هم پیشنهاد مذاکره میدهد تا از این طریق فشار وارد کرده برای رسیدن به مقاصد خود که یکی از آن فروپاشی از درون است.
وی همچنین با هشدار نسبت به تلاشها برای ایجاد انشقاق داخلی خاطرنشان کرد: دشمن قصد دارد با بهرهبرداری از گزارشهای متناقض درباره بندهای توافق و تحریک برخی چهرهها و صاحببیانها، انسجام داخلی و تصمیمات نهایی کشور را هدف قرار دهد، لذا در این شرایط خاص، نقشآفرینی جامعه دانشگاهی و قدرشناسی از وحدت میان دولت و مردم بسیار ارزشمند است.
مدیرکل سیاسی استانداری فارس با اشاره به چالشهای اقتصادی در حوزه اشتغال بیان کرد: فشارهای خارجی بر تولید داخلی اثرگذار است، بهگونهای که در هفته گذشته در کمیسیون کارگری استان شاهد بودیم که بعضی از واحدهای صنعتی بزرگ به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه ، مباحث مربوط به حوزه صادرات ، مشکلات مربوط به حوزه انرژی ، (برق ,گازو سوخت ) دچار مشکلاتی شدهاند، که این نشاندهنده شدت فشارهای وارد بر بخش تولید است.
علوی با اذعان به دشواریهای معیشتی و اثرات تحریمها بر اشتغال، بیان داشت: فشارهای اقتصادی امروز حقیقتاً زیاد است و تعارفی در آن نیست،.
وی با اشاره به اعتراضات پراکنده دانش آموزان در خصوص مسائل کنکوری که با تصمیم رئیس محترم جمهور رفع شد، تأکید کرد: دشمن میخواهد از این فشارها برای تصویرسازی در شبکههای معاند استفاده کند، لذا باید قدر این انسجام و وحدت عمیق میان دولت، میدان و مردم را دانست.
وی با فراخوان از اساتید و دانشجویان برای تقویت تابآوری جامعه افزود: در این دوران خاص، از جامعه فرهیخته دانشگاهی استمداد میطلبیم تا با ارائه راهکارهای برونرفت از بحران و تبیین روانشناختی تابآوری، کمک کنند تا ملت از این شرایط سخت تاریخی با موفقیت عبور کند.
علوی همچنین ضمن تقدیر از دستاوردهای فرهنگی ، ادبی و مقامآفرینیهای ورزشی دانشجویان این مجموعه در سطح کشور، پیام سلام و آرزوی سربلندی استاندار فارس را به دانشجویان و اساتید ابلاغ کرد.