ناکامی نقشه آزادی محکوم مالی ۶۷ میلیاردی با دستگیری ۴ نفر در گلستان

به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی با اشاره به نقش هوشیاری نیروهای حفاظت و اطلاعات دادگستری استان در ناکامی نقشه آزادی یک محکوم مالی ۶۷ میلیارد تومانی گفت: این پرونده از حساسیت روی رفت‌وآمدهای مشکوک یک فرد در اطراف دادگستری بندرترکمن آغاز شد و به کشف وثیقه‌سازی صوری ۷۰ میلیارد تومانی انجامید.

وی افزود: نیروهای حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان پس از رصد حضور مکرر و مشکوک فردی در اطراف دادگستری بندرترکمن، به پرونده‌ای رسیدند که در آن چند نفر با تبانی قصد داشتند زمینه آزادی یک محکوم مالی را با وثیقه صوری فراهم کنند.

وی گفت: بررسی‌ها نشان داد فردی که در پرونده‌ای در یکی از استان‌های غربی کشور به پرداخت ۶۷ میلیارد تومان محکوم شده بود، در قبال پرداخت ۳ میلیارد تومان، شخصی را مأمور کرده تا اموالی را در بندر ترکمن به عنوان وثیقه معرفی کند.

آسیابی گفت: با وجود تنظیم گزارش کارشناسی و صورت جلسات مربوط به توقیف اموال، بررسی میدانی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان نشان داد چنین اموالی در محل اعلامی وجود خارجی ندارد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: تحقیقات نشان داد کارشناس پرونده در قبال دریافت ۳۵۰ میلیون تومان، برای این اموال گزارش کارشناسی با ارزش بیش از ۷۰ میلیارد تومان تنظیم کرده است. در این پرونده چهار نفر شامل معرفی‌کننده وثیقه، کارشناس، امین اموال و یکی دیگر از عوامل دخیل بازداشت شدند و بررسی ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه متهم اصلی سابقه اقدامات مشابه در سایر استان‌ها را نیز داشته است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد وی پیش از این نیز در چند پرونده دیگر اقدام به معرفی وثیقه‌های غیرواقعی کرده و ابعاد فعالیت‌های او در دست بررسی است.

آسیابی تأکید کرد: ورود به‌موقع حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان مانع از آزادی یک محکوم مالی با وثیقه صوری شد و از تضییع حقوق افراد و اخلال در روند اجرای احکام جلوگیری کرد.

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