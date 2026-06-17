مهار کامل آتشسوزی در ارتفاعات باباکوهی شیراز
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از پایان عملیات مهار آتشسوزی گسترده در دامنه و ارتفاعات باباکوهی خبرداد.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری شیراز اظهار داشت: به محض اعلام گزارش حادثه به سامانه ۱۲۵، تیمهای تخصصی از ایستگاههای مختلف به محل اعزام شدند. با توجه به صعبالعبور بودن مسیر و گسترش آتش به سمت ارتفاعات، عملیات اطفای حریق با حساسیت ویژه و در شرایطی دشوار انجام شد.
عیدیپور، افزود: با تلاش بیوقفه و طاقتفرسای آتشنشانان، از گسترش بیشتر حریق به سایر مناطق و پوششهای گیاهیِ مجاور جلوگیری شد و هماکنون وضعیت در کنترل کامل است. عملیات لکهگیری نیز به منظور جلوگیری از بروز هرگونه شعلهور شدن مجدد، با دقت کامل به پایان رسیده است.
وی تشریح کرد: در این عملیات، نیروهای عملیاتی ۶ ایستگاه آتشنشانی شامل ۳۰ آتشنشان و تیم تخصصی کوهستان با ظرفیت ۷ دستگاه خودروی آتش نشانی سنگین، نیمهسنگین و سبک با هماهنگی کامل نسبت به مهار و خاموش کردن آتش اقدام کردند.
عیدی پور از تمامی شهروندان درخواست کرد با توجه به گرمای هوا و خشکی پوشش گیاهی، نسبت به رعایت نکات ایمنی در محیطهای طبیعی بهویژه ارتفاعات اهتمام بیشتری داشته باشند.