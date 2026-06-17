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افزایش دما در خوزستان/صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی

افزایش دما در خوزستان/صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی
کد خبر : 1800653
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هواشناسی خوزستان نسبت به افزایش دما در این استان، هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۱۳ اداره کل هواشناسی استان، از روز جمعه تا صبح یکشنبه افزایش دمای احساسی و رشد مصرف حامل‌های انرژی در مناطق جنوبی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از ظهر یکشنبه تا اواخر دوشنبه روند افزایش دما در بیشتر مناطق استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی ادامه خواهد داشت.

بر این اساس و با توجه به افزایش محسوس دما، احتمال رشد مصرف حامل‌های انرژی و تشدید گرمای احساسی در سطح استان وجود دارد.

 

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