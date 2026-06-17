به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه ساعت ۱۰:۵۳ و ۰۴ ثانیه روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.