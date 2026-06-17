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زمین‌لرزه، سردشت در خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه، سردشت در خوزستان را لرزاند
کد خبر : 1800650
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زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر صبح امروز حوالی سردشت در مرز استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد رخ داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه ساعت ۱۰:۵۳ و ۰۴ ثانیه روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، مختصات جغرافیایی زمین‌لرزه طول ۵۰.۴۷ و عرض ۳۰.۴۱ درجه اعلام شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه، سردشت در فاصله ۲۵ کیلومتری، بهبهان در فاصله ۳۰ کیلومتری از استان خوزستان و دوگنبدان در فاصله ۳۱ کیلومتری از استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام شده‌اند.

همچنین یاسوج با فاصله ۱۱۰ کیلومتری و بوشهر با فاصله ۱۶۷ کیلومتری نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه بوده‌اند.

 

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