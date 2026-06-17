به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری دو کلاهبردار خبر داد که با تهیه سکه‌های تقلبی باستانی و جازدن آن‌ها به‌عنوان اصل، اقدام به فروش می‌کردند.

این افراد پس از شکایت یکی از شهروندان، تحت تعقیب مأموران انتظامی شهرستان دورود قرار گرفتند.

در تحقیقات گسترده و با اقدامات تخصصی پلیس، هویت دو متهم شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، طی یک عملیات ضربتی دستگیر شدند، در بازرسی از مخفیگاه این افراد، ۳۸۰ عدد سکه تقلبی، یک قبضه سلاح کمری و یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

پرونده این کلاهبرداران پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات جرم، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شد.

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