بیش از ۹۸ هزار بازنشسته همدانی مشمول افزایش حقوق شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی همدان،جواد جمور اظهار کرد: در حال حاضر ۹۸ هزار و ۶۹۳ نفر از بازنشستگان، ازکارافتادگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی در استان همدان قرار دارند که افزایش مستمری‌ها و اجرای متناسب‌سازی برای آنان اعمال شده است.

وی با اشاره به اجرای تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در حوزه افزایش مستمری‌ها، افزود: افزایش حقوق مستمری‌بگیران بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، مصوبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی کار و همچنین توافق انجام شده با کانون عالی بازنشستگان کشور صورت گرفته است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان همدان با بیان اینکه بر این اساس، مستمری حداقل‌بگیران در سال جاری ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال رسیده است، یادآور شد: همچنین مستمری سایر سطوح مزدی نیز ۴۵ درصد افزایش یافته و علاوه بر آن، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال به مستمری این گروه افزوده شده است.

جمور با بیان اینکه میزان افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان در مقایسه با سایر صندوق‌های بازنشستگی قابل توجه است، گفت: در حالی‌که افزایش حقوق در برخی صندوق‌های بازنشستگی برای حداقل‌بگیران حدود ۴۳ درصد و برای سایر سطوح حدود ۲۵ درصد بوده، میانگین افزایش مستمری در سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۵۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده حمایت بیشتر از جامعه بازنشستگان تحت پوشش این سازمان است.

وی درباره اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز بیان کرد: مطابق جزء (۲) بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران باید طی سه سال اجرایی می‌شد که این فرآیند در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ آغاز شد و در سال ۱۴۰۵ با اجرای مرحله سوم و پایانی تکمیل شد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان همدان افزود: در اجرای این قانون، ۴۰ درصد متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد باقیمانده نیز در سال جاری اعمال شده است تا نسبت مستمری بازنشستگان به حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری به سطح تعیین شده در قانون نزدیک شود.

جمور با تأکید بر اینکه متناسب‌سازی به معنای پرداخت رقم یکسان به همه بازنشستگان نیست، گفت: محاسبات بر اساس سوابق، میزان مستمری و شرایط هر فرد انجام شده و هدف اصلی آن حفظ قدرت خرید و جلوگیری از کاهش سطح برخورداری مستمری‌بگیران در مقایسه با زمان برقراری مستمری است.

وی از راه‌اندازی امکان مشاهده جزئیات محاسبات متناسب‌سازی خبر داد و افزود: بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir جزئیات کامل محاسبات مستمری و متناسب‌سازی خود را به صورت شفاف و آنلاین مشاهده کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان همدان با اشاره به مزایای جانبی پرداختی به مستمری‌بگیران نیز گفت: کمک‌هزینه مسکن، کمک‌معیشت، حق تأهل، عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد در سال‌های اخیر با هدف حمایت از معیشت بازنشستگان و در چارچوب منابع و مجوزهای موجود پرداخت شده و سازمان تأمین اجتماعی تلاش کرده است در کنار اجرای تعهدات قانونی، از ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط زندگی مستمری‌بگیران استفاده کند.

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