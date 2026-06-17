تشییع با شکوه رهبر شهید نمایش اقتدار ملت ایران است

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی روز چهارشنبه در نشست ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید آیت الله العظمی خامنه ای (ره)، برگزاری آیین تشییع امام خامنه ای را بیعت مجدد با رهبر جدید امت دانست و افزود: برنامه وداع و تشییع رهبر امت قرار است در ایام پیش رو بر اساس تاریخ اعلامی برگزار شود که این روزها یکسری مراسم برای استان باید تدارک دیده شود تا تکلیف خود را در برابر این شهید والامقام ادا کنیم.

استاندار همدان اضافه کرد: شماری از مردم عراق برای حضور در این مراسم ثبت نام کردند پس مسیرهای همدان در آن روزها پرتردد می شود از این رو باید از نظر امنیتی، تدارکات، پشتیبانی و خدمات آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی گفت: مراسم وداع و تشییع با امام امت در استان باید به مدت یک هفته برگزار می شود چرا که این مراسم تنها یک آیین تشییع نیست.

استاندار همدان اظهار کرد: مردم استان همانگونه که در مراسم تشییع پیکر شهید سردار قاسم سلیمانی سنگ تمام گذاشتند برای حضور در مراسم رهبر شهیدشان نیز شور و هیجان دارند و به طور حتم جمعیت زیادی به سمت تهران، قم و مشهد روانه می شود.

ملانوری شمسی با بیان اینکه احتمال عبور بیش از یک میلیون مسافر خارجی از جاده های این استان پیش بینی می شود، گفت: باید در همه حوزه ها آمادگی لازم را داشته باشیم که در این راستا دبیری ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید به سپاه محول می شود چرا که به واسطه ارتباطات قوی، می تواند برنامه ها را به خوبی پیگیر باشد ستاد شهرستانی نیز به ریاست فرمانداران و دبیری سپاه ناحیه برگزار شود.

وی خواستار تشکیل کمیته هایی ذیل این مراسم شامل فضا سازی شهری با مسوولیت شهرداری، مشارکت مردمی، اصناف و بازاریان، حمل و نقل، اعزام و اسکان، بهداشت و درمان، امداد و نجات، کمیته شهری و روستایی برای فعال کردن دهیاری و شهرداری ها، کمیته حوزه علمیه دانشگاه و مدارس، کمیته رسانه و اطلاع رسانی و دیگر کمیته ها تا نشست آتی این جلسه شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان نیز گفت: برگزاری مراسم امام شهید در ۳۴ شهر و ۹۵۰ روستای استان برنامه ریزی و در هر شهر و روستا با همکاری دهیاری و شوراها آیین های عزاداری مراسم برگزار شود.

حمزه امرایی افزود: این مراسم جنبه ملی دارد از این رو باید از فرصت پیش رو برای وحدت، انسجام و همگرایی و عبور از برخی مسایل استفاده شود.

رییس ستاد عتبات عالیات استان همدان هم گفت: ۱۳۰ ایستگاه صلواتی از ابتدای جنگ تحمیلی سوم در کنار مردم ایستادند و خدمات مورد نیاز را ارائه کردند.

سید رضا حسینی افزود: هماهنگی های لازم صورت گرفته تا از زمان ورود میهمانان خارجی برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید امت به کشور، قبل از ورود آنها به استان ها برای میزبانی شایسته اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.