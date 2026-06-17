ظرفیت تولید سالانه ۶۰ تن گوشت شترمرغ در همدان
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از ظرفیت قابل توجه تولید گوشت و جوجه شترمرغ در این استان خبر داد و گفت: همدان با برخورداری از ۱۲ واحد فعال پرورش شترمرغ، سالانه حدود ۶۰ تن گوشت شترمرغ تولید میکند که بخش عمده آن به استانهای همجوار بهویژه تهران ارسال میشود.
به گزارش ایلنا از همدان، میثم پورطلوعی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت واحدهای پرورش شترمرغ در استان اظهار کرد: در حال حاضر هفت واحد شترمرغ مولد (مادر) در استان دارای مجوز هستند که ظرفیت اسمی آنها ۲۴۵ قطعه است که از این تعداد، چهار واحد فعال بوده و با ظرفیت عملی ۲۴۶ قطعه در حال فعالیت هستند.
وی افزود: در حوزه شترمرغ پرواری نیز ۱۱ واحد با ظرفیت اسمی ۲ هزار و ۳۳۳ قطعه وجود دارد که هماکنون هشت واحد با ظرفیت فعال یکهزار و ۳۳۶ قطعه مشغول تولید هستند.
پورطلوعی با اشاره به تولید تخم شترمرغ در استان گفت: سالانه در واحدهای فعال حدود هشت هزار و ۵۰۰ عدد تخم شترمرغ تولید میشود که بخشی از آن برای جوجهکشی استفاده شده و بخشی نیز بهصورت خوراکی یا در صنایعدستی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه این صنعت برای حدود ۵۸ نفر بهصورت مستقیم اشتغالزایی کرده است، افزود: گوشت تولیدی استان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به استانهای زنجان، تهران و اصفهان ارسال میشود که سهم عمده آن مربوط به بازار تهران است و همچنین صادرات در حوزه جوجه و گوشت شترمرغ نیز بهصورت محدود انجام میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی همدان در ادامه با اشاره به مزیتهای اقتصادی پرورش شترمرغ اظهار کرد: ضریب تبدیل خوراک به گوشت در شترمرغ بهطور میانگین حدود ۳.۵ تا ۴ کیلوگرم خوراک برای تولید یک کیلوگرم گوشت است، در حالی که این رقم در دام سبک مانند گوسفند حدود ۶ تا ۷ کیلوگرم است و این موضوع نشاندهنده بهرهوری بالاتر شترمرغ در تولید گوشت است.
وی ادامه داد: هر شترمرغ مولد ماده بهطور میانگین سالانه ۲۵ قطعه جوجه تولید میکند، در حالی که در دام سبک، بهطور متوسط سالانه حدود ۱.۵ بره از هر رأس قابل انتظار است. این تفاوت نشاندهنده ظرفیت بالای تکثیر در صنعت پرورش شترمرغ است.
پورطلوعی همچنین خاطرنشان کرد: هر قطعه شترمرغ در پایان دوره پرورش بهطور متوسط حدود ۲۵ کیلوگرم گوشت خالص تولید میکند که از نظر کمی و اقتصادی، این صنعت را به یکی از بخشهای مستعد توسعه در حوزه دام و طیور استان تبدیل کرده است.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی سازمان جهاد کشاورزی برای حمایت از سرمایهگذاران این بخش، ابراز امیدواری کرد با توسعه واحدهای فعال و تکمیل ظرفیتهای خالی، سهم استان همدان در تولید و بازار گوشت شترمرغ کشور افزایش یابد.