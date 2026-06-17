به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین کثیرلو در نشست با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه، اظهار کرد: توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای سطح آگاهی عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است و هرچه جامعه‌ای از سرانه مطالعه بالاتری برخوردار باشد، از بسیاری از معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی مصون خواهد ماند.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین در حوزه ترویج کتابخوانی افزود: گسترش فرهنگ مطالعه باید متناسب با نیازهای روز جامعه و با استفاده از بسترهای هوشمند و مجازی دنبال شود تا دسترسی عموم مردم به منابع علمی و فرهنگی بیش از پیش تسهیل گردد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین بر لزوم فراهم‌سازی امکانات و منابع مورد نیاز برای تمامی اقشار جامعه به ویژه جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه کتاب و کتابخوانی، سرمایه‌گذاری برای آینده فرهنگی و اجتماعی کشور است.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای تجهیز، تکمیل و توسعه کتابخانه‌های استان را اقدامی مؤثر در حمایت از زیرساخت‌های فرهنگی دانست و بر تقویت همکاری‌های متقابل میان دستگاه قضایی و نهاد کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد.

رئیس عدلیه اردبیل همچنین افزایش سرانه مطالعه و ارتقای فرهنگ عمومی را نیازمند فرهنگ‌سازی مستمر از سنین پایه و در تمامی مقاطع آموزشی دانست و افزود: نهاد آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نقش مهمی در نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه در جامعه دارند و باید از ظرفیت این مراکز به نحو مطلوب بهره‌برداری شود.

وی همچنین فرهنگ وقف را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای توسعه امکانات کتابخانه‌ای عنوان کرد و خواستار فرهنگ‌سازی و مشارکت بیشتر خیرین و واقفان در این حوزه شد.

در این نشست، روزبه فتاحی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران باوفای ایشان، از خدمات و تلاش‌های دستگاه قضایی استان در ارائه خدمات قضایی به مردم، به ویژه در دوران جنگ تحمیلی اخیر، قدردانی کرد.

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