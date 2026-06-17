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تداوم شرایط پایدار جوی تا اواسط هفته آینده در اردبیل

تداوم شرایط پایدار جوی تا اواسط هفته آینده در اردبیل
کد خبر : 1800574
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مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: براساس نقشه های هواشناسی شرایط پایدار جوی تا اوواسط هفته آینده در اردبیل ادامه دارد.

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ما در رابطه با آخرین وضعیت جوی استان اردبیل اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و الگوهای عددی بیانگر تداوم شرایط نسبتاً پایدار جوی در سطح استان اردبیل از امروز چهارشنبه تا اواسط هفته آینده است.

وی افزود: روند تغییرات دما در سطح استان افزایشی خواهد بود؛ به‌طوری‌که طی روزهای جمعه و شنبه هفته آینده افزایش محسوس دمای هوا در تمام مناطق استان موجب گرم‌تر شدن هوا نسبت به میانگین روزهای اخیر خواهد شد، هرچند در ساعات شب، همچنان شاهد خنکای مطبوع در مناطق مرکزی و جنوبی استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه  طی امروز و فردا، وزش بادهای شرقی در بخش‌های مختلف استان تداوم خواهد داشت، گفت: از روز جمعه تا شنبه هفته آینده، وزش بادهای جنوبی در مناطق مرکزی پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات می‌تواند با سرعت تند همراه باشد.

کوهی ادامه داد: طی امروز، شرایط برای وقوع بارش‌های سامانه‌ در سطح استان انتظار نمی رود. از بعدازظهر پنجشنبه تا بامداد روز جمعه، به دلیل ناپایداری‌های محلی و فصلی،  در مناطق مرکزی و جنوبی استان افزایش ابر، رخداد رگبارهای موقت و رعدوبرق پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به شدت بارش در بازه زمانی فوق، جاری شدن روان‌آب، سرریزشدن برخی آبراهه ها، طغیان رودخانه‌ها و شکل‌گیری سیلاب‌های محلی انتظار می رود.

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