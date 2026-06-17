مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان:
حادثه رانندگی در محور بروجرد - اراک ۲ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت
مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: حادثه رانندگی و برخورد دو دستگاه خودرو در محور بروجرد - اراک ۲ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت
به گزارش ایلنا، غلامرضا علیمحمدی امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: گزارش وقوع این سانحه رانندگی بین یک خاور و یک دستگاه پراید، در محدوده «کلهجوب» به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زالیان به محل حادثه اعزام شد که امدادگران موفق به نجات ۲ مصدوم شدند، اما ۲ نفر دیگر به دلیل شدت جراحات جان باخته بودند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان ادامه داد: نجاتگران هلالاحمر عملیات رهاسازی را انجام و مصدومان را پس از اقدامات اولیه به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل دادند.