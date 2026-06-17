به گزارش ایلنا، در پی وقوع این آتش‌سوزی، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شیراز با اعزام ۶ ایستگاه آتش‌نشانی عملیات امدادرسانی را آغاز کرد.

بر اساس اطلاعات اولیه، تیم‌های عملیاتی هم‌اکنون در محل حادثه حضور دارند و در حال انجام عملیات هستند.

تاکنون جزئیاتی درباره علت وقوع حریق، وسعت آتش‌سوزی، میزان خسارات احتمالی یا احتمال آسیب به افراد از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.

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