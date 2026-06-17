خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حریق در ارتفاعات باباکوهی شیراز / اعزام ۶ ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه

حریق در ارتفاعات باباکوهی شیراز / اعزام ۶ ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه
کد خبر : 1800565
لینک کوتاه کپی شد.

ارتفاعات باباکوهی شیراز ظهر امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد دچار حریق شد و نیروهای آتش‌نشانی برای مقابله با آتش به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش ایلنا، در پی وقوع این آتش‌سوزی،  سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شیراز با اعزام ۶ ایستگاه آتش‌نشانی عملیات امدادرسانی را آغاز کرد.

بر اساس اطلاعات اولیه، تیم‌های عملیاتی هم‌اکنون در محل حادثه حضور دارند و در حال انجام عملیات هستند.

حریق در ارتفاعات باباکوهی شیراز / اعزام ۶ ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه

تاکنون جزئیاتی درباره علت وقوع حریق، وسعت آتش‌سوزی، میزان خسارات احتمالی یا احتمال آسیب به افراد از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی