اولویت کشاورزی جلفا، بهرهوری و مدیریت آب است
فرماندار جلفا با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی این شهرستان گفت: جلفا با برخورداری از اراضی حاصلخیز حاشیه رود ارس، باغات پربار و دشتهای مستعد، جایگاه ویژهای در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی دارد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، «یحیی دشتی» روز دوشنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با حضور در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جلفا، با مدیر، کارشناسان و کارکنان این اداره، دیدار و از تلاشهای آنان قدردانی کرد.
وی در این دیدار با تبریک هفته جهاد کشاورزی افزود: نام جلفا با تلاش کشاورزان، دامداران و فعالان بخش کشاورزی گره خورده و این شهرستان در تولید محصولات باغی، دامداری و آبزیپروری از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است.
فرماندار جلفا افزایش بهرهوری، توسعه مکانیزاسیون و مدیریت منابع آب را از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی شهرستان اعلام کرد و گفت: تحقق این محورها نیازمند برنامهریزی دقیق، همراهی بهرهبرداران و استفاده از دانش و فناوریهای نوین است.
دشتی با اشاره به چالشهای پیش روی بخش کشاورزی اظهار کرد: کمآبی، تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک، مسائل بازار و نوسان قیمت نهادهها از دغدغههای مهم این بخش است و عبور از این چالشها نیازمند همدلی، نوآوری و تلاش مضاعف همه دستگاههای مرتبط است.
وی نقش جهاد کشاورزی را در این زمینه مهم و محوری دانست و افزود: امروز جهاد کشاورزی به عنوان نهادی دانشبنیان، نقش پررنگی در ارتقای تولید، پایداری منابع و امنیت غذایی دارد.
فرماندار جلفا با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین ادامه داد: توسعه سامانههای آبیاری هوشمند، حمایت از کشاورزی قراردادی و توانمندسازی تشکلهای محلی میتواند گامهای مؤثری در مسیر تابآوری و پایداری تولید در شهرستان باشد.
دشتی همچنین با تأکید بر حمایت فرمانداری از بخش کشاورزی گفت: فرمانداری جلفا خود را همراه و پشتیبان مجموعه جهاد کشاورزی در رفع موانع پیش روی این بخش میداند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات انجام شده در طرحهای ملی از جمله الگوی کشت، جهش تولید در دیمزارها، شناسنامهدار کردن دام و مبارزه با آفات و بیماریها قدردانی کرد و این اقدامات را گامهایی ارزشمند در مسیر خودکفایی و امنیت غذایی کشور دانست.