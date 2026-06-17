به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز چهارشنبه بیست و هفتم خرداد ماه در آیین تقدیر از بازنشستگان نمونه استان لرستان که به مناسبت بیست و یکمین دوره بزرگداشت روز ۲۵ ذی الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار شده بود، با بیان اینکه بازنشستگان گنجینه‌ای سرشار از تخصص و تجربه هستند، اظهار داشت: این عزیزان حاصل یک عمر کار و تلاش صادقانه و مشفقانه خود را در کوله‌باری از تجربه انباشته‌اند که باید به نسل‌های جدید منتقل شود.

وی با اشاره به اهمیت تکریم پیشکسوتان افزود: بازنشستگی نه پایان مسیر، بلکه آغاز فصل جدیدی از زندگی است و در همین راستا، حفظ حرمت بازنشستگان و ارائه خدمات سریع، آسان و باکیفیت به آنان، مهم‌ترین اولویت صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می‌شود.

توصیفیان با اشاره به جایگاه ویژه بازنشستگان در کانون گرم خانواده، تصریح کرد: تقارن ایام تکریم بازنشستگان با محوریت خانواده، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه والای پیشکسوتان در بنیان خانواده است و فرصتی مغتنم برای قدردانی از زحمات بی‌پایان این عزیزان به شمار می‌آید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به تأکیدات بزرگان نظام بر رسیدگی به امور بازنشستگان اشاره کرد و گفت: رهبر شهیدمان همواره توجه ویژه‌ای به این قشر داشتند و توصیه مؤکد ایشان به دولت‌ها، همواره رسیدگی به معیشت و امور رفاهی بازنشستگان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سربلندی امروز ایران اسلامی ثمره عمر و مجاهدت‌های همین قشر عزیز است؛ بنابراین ضرورت دارد ضمن توجه ویژه به نیازهای آنان، برنامه‌های مدونی برای غنی‌سازی اوقات فراغت و تکریم شایسته این فرهیختگان در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا بتوانیم به نحو احسن از ظرفیت و تجربیات آنان بهره‌مند شویم.

در پایان این مراسم از بازنشستگان نمونه استان در سه بخش مختلف تجلیل بعمل آمد.

انتهای پیام/