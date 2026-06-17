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مدیر کل کار لرستان:

بازنشستگان گنجینه‌های ارزشمند تجربه و سرمایه‌های انسانی کشور هستند

بازنشستگان گنجینه‌های ارزشمند تجربه و سرمایه‌های انسانی کشور هستند
کد خبر : 1800536
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ضمن تاکید بر تکریم بازنشستگان فرهیخته، بازنشستگی را آغاز فصل جدیدی از زندگی دانست و اظهار داشت: استفاده از تجربیات ارزشمند بازنشستگان، ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه و پیشرفت کشور است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز چهارشنبه بیست و هفتم خرداد ماه در آیین تقدیر از بازنشستگان نمونه استان لرستان که به مناسبت بیست و یکمین دوره بزرگداشت روز ۲۵ ذی الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار شده بود، با بیان اینکه بازنشستگان گنجینه‌ای سرشار از تخصص و تجربه هستند، اظهار داشت: این عزیزان حاصل یک عمر کار و تلاش صادقانه و مشفقانه خود را در کوله‌باری از تجربه انباشته‌اند که باید به نسل‌های جدید منتقل شود. 

وی با اشاره به اهمیت تکریم پیشکسوتان افزود: بازنشستگی نه پایان مسیر، بلکه آغاز فصل جدیدی از زندگی است و در همین راستا، حفظ حرمت بازنشستگان و ارائه خدمات سریع، آسان و باکیفیت به آنان، مهم‌ترین اولویت صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می‌شود. 

توصیفیان با اشاره به جایگاه ویژه بازنشستگان در کانون گرم خانواده، تصریح کرد: تقارن ایام تکریم بازنشستگان با محوریت خانواده، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه والای پیشکسوتان در بنیان خانواده است و فرصتی مغتنم برای قدردانی از زحمات بی‌پایان این عزیزان به شمار می‌آید. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به تأکیدات بزرگان نظام بر رسیدگی به امور بازنشستگان اشاره کرد و گفت: رهبر شهیدمان همواره توجه ویژه‌ای به این قشر داشتند و توصیه مؤکد ایشان به دولت‌ها، همواره رسیدگی به معیشت و امور رفاهی بازنشستگان بوده است. 

وی خاطرنشان کرد: سربلندی امروز ایران اسلامی ثمره عمر و مجاهدت‌های همین قشر عزیز است؛ بنابراین ضرورت دارد ضمن توجه ویژه به نیازهای آنان، برنامه‌های مدونی برای غنی‌سازی اوقات فراغت و تکریم شایسته این فرهیختگان در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا بتوانیم به نحو احسن از ظرفیت و تجربیات آنان بهره‌مند شویم. 

در پایان این مراسم از بازنشستگان نمونه استان در سه بخش مختلف تجلیل بعمل آمد.

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