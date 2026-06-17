در اختتامیه برای باغهای های شیراز مطرح شد؛
باغات قصردشت باید برای نسلهای آینده زنده بمانند
پرونده نخستین جشنواره برای باغهای های شیراز «باغ و شعر» با معرفی رویکردی نوین در مدیریت باغات قصردشت به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا، شهردار شیراز راهبرد جدید شهرداری را فراتر از حفظ ظاهری باغات دانست و بر ضرورت شکلگیری پیمانی میان شهروندان و درختان تأکید کرد.
محمدحسن اسدی در آیین اختتامیه این جشنواره با رویکردی زیستمحیطی، لزوم ثبت این تعهد در حافظه جمعی شهر را برای قضاوت آیندگان حیاتی خواند و تصریح کرد که باغات قصردشت باید بهعنوان ریههای تنفسی زنده و رو به توسعه باقی بمانند.
شهردار شیراز در بخش اقدامات زیرساختی، از بهرهبرداری قریبالوقوع تصفیهخانه فاضلاب محلی خبر داد که با ظرفیت ۱۰۰ لیتر بر ثانیه، آبیاری ۳۰۰ هکتار از باغات را تضمین میکند.
اسدی همچنین تکمیل زیرگذر یککیلومتری شهرداری جهت افتتاح در هفته آینده و راهاندازی پروژه «شهر آبی» تا دو ماه آتی را گامی در جهت ارتقای سرانه تفریحی و زیرساختهای عمرانی شهر عنوان کرد.
فرهنگ و هنر؛ کلید جلب مشارکت شهروندی در حفظ میراث طبیعی
در بخش دیگری از این مراسم، علیرضا اسکندری، رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر شیراز و دبیر جشنواره «باغ و شعر»، گذار از برخوردهای سلبی پیشین به سمت استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری را گام مثبتی در جهت جلب مشارکت مردمی دانست.
وی با تأکید بر اینکه زبان فرهنگ، مؤثرترین ابزار برای صیانت از میراث طبیعی است، از استقبال روزانه ۴۰۰ بازدیدکننده در روزهای نخستین جشنواره بهعنوان شاخصی برای اثربخشی این رویکرد یاد کرد.
دبیر جشنواره «باغ و شعر» با اشاره به تداوم مسیر احیای باغات از طریق برگزاری نشستهای تخصصی در ماههای محرم و صفر، از آغاز بخشهای ادبی جشنواره در ماه ربیعالاول خبر داد و ابراز امیدواری کرد که قصردشت در آیندهای نزدیک، علاوه بر اهمیت زیستمحیطی، به پاتوقی پویا برای فعالیتهای فرهنگی شهروندان تبدیل شود.
گفتنی است، برگزاری این رویداد نقطه عطفی برای همافزایی میان مدیریت شهری و جامعه هنری شیراز محسوب میشود. با تدوین منشور اخلاقی حفظ باغات و توسعه همزمان زیرساختهای آبیاری و پروژههای رفاهی، مدیریت شهری شیراز رویکردی جامع را در پیش گرفته است تا قصردشت را نه به عنوان میراثی رو به زوال، بلکه به عنوان نگینی زنده برای نسلهای آینده تثبیت کند.