استاندار آذربایجانغربی:
توسعه فضاهای آموزشی استان در اولویت است/ضرورت تسریع روند مدرسه سازی در استان
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت تسریع در روند مدرسهسازی و توسعه زیرساختهای آموزشی استان تأکید کرده و گفت: مشارکت گسترده دستگاهها و خیران در این حوزه ضروری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در جلسه نهضت مدرسهسازی و توسعه فضاهای آموزشی استان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به حوزه آموزش و پرورش، افزود: رفع مشکلات این بخش بهویژه در زمینه مدرسهسازی و توسعه فضاهای آموزشی در اولویت برنامههای اجرایی استان قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت شکلگیری یک حرکت جهادی در این حوزه، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید با همافزایی و رویکردی نهضتی برای ارتقای زیرساختهای آموزشی پایکار بیایند و در این مسیر از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده شود.
استاندار آذربایجانغربی به نقش مؤثر خیران و سرمایهگذاران در توسعه فضاهای آموزشی نیز اشاره کرده و افزود: با تسهیل فرآیندها و ایجاد بسترهای مناسب، زمینه حضور و مشارکت هرچه بیشتر این گروهها فراهم شود.
رحمانی همچنین با اشاره به برخی عقبماندگیهای موجود در استان، اضافه کرد: در حوزه مدرسهسازی با تأخیرهایی مواجه بودیم و جبران این وضعیت مستلزم افزایش سرعت در اجرای پروژهها و اتخاذ تصمیمات فوری و کارآمد است.
وی در پایان با بیان اینکه دانشآموزان سرمایههای آینده کشور هستند، افزود: تأمین زمین مورد نیاز برای احداث مدارس و بهبود سرانههای آموزشی و بهداشتی از الزامات توسعه استان بوده و باید با جدیت در دستورکار قرار گیرد.