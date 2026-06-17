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استاندار آذربایجان‌غربی:

توسعه فضاهای آموزشی استان در اولویت است/ضرورت تسریع روند مدرسه سازی در استان

توسعه فضاهای آموزشی استان در اولویت است/ضرورت تسریع روند مدرسه سازی در استان
کد خبر : 1800514
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استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تسریع در روند مدرسه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان تأکید کرده و گفت: مشارکت گسترده دستگاه‌ها و خیران در این حوزه ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در جلسه نهضت مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی استان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به حوزه آموزش و پرورش، افزود: رفع مشکلات این بخش به‌ویژه در زمینه مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی در اولویت برنامه‌های اجرایی استان قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت شکل‌گیری یک حرکت جهادی در این حوزه، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی و رویکردی نهضتی برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی پای‌کار بیایند و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به نقش مؤثر خیران و سرمایه‌گذاران در توسعه فضاهای آموزشی نیز اشاره کرده و افزود: با تسهیل فرآیندها و ایجاد بسترهای مناسب، زمینه حضور و مشارکت هرچه بیشتر این گروه‌ها فراهم شود.

رحمانی همچنین با اشاره به برخی عقب‌ماندگی‌های موجود در استان، اضافه کرد: در حوزه مدرسه‌سازی با تأخیرهایی مواجه بودیم و جبران این وضعیت مستلزم افزایش سرعت در اجرای پروژه‌ها و اتخاذ تصمیمات فوری و کارآمد است.

وی در پایان با بیان اینکه دانش‌آموزان سرمایه‌های آینده کشور هستند، افزود: تأمین زمین مورد نیاز برای احداث مدارس و بهبود سرانه‌های آموزشی و بهداشتی از الزامات توسعه استان بوده و باید با جدیت در دستورکار قرار گیرد.

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