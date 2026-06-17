بررسی پرونده سه متقاضی در کمیته نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری استان اردبیل

به گزارش ایلنا، یحیی نجارقابل با اعلام این خبر اظهار کرد: با برگزاری جلسه کمیته فنی نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری، ضمن انجام مصاحبه عملی، پرونده سه متقاضی دریافت کارت راهنمای گردشگری در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: سه متقاضی حاضر در این جلسه، داوطلب دریافت کارت راهنمای گردشگری بین‌المللی در شاخه طبیعت‌گردی بودند و مصاحبه اختصاصی با حضور اعضای کمیته انجام شد.

وی تاکید کرد: همچنین در این جلسه با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از زحمات اعضای دو کمیته فنی نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری و کمیته نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در سال گذشته تجلیل به عمل آمد.

نجارقابل ادامه داد: راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی از اجزای مهم صنعت گردشگری استان هستند و اداره کل میراث‌فرهنگی با فعالیت مستمر کمیته‌های نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری و نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، در راستای ارتقای فعالیت این نهادها تلاش می‌کند.

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