۶۱۳ هزار تن گندم راهی سیلوهای فارس

به گزارش ایلنا، مجید صفری با اشاره به تداوم روند برداشت گندم در سطح استان اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، عملیات برداشت در سطح ۲۳۷ هزار و ۴۱۷ هکتار از اراضی آبی و دیم استان انجام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه گندم محصولی استراتژیک و حیاتی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود، افزود: از مجموع محصول برداشت شده، تاکنون بیش از ۴۳۷ هزار تن گندم توسط مراکز خرید مجاز از کشاورزان خریداری شده است.

صفری با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی برای تأمین ذخایر استراتژیک، نسبت به خرید و نگهداری غیرمجاز گندم هشدار داد و تصریح کرد: با افرادی که خارج از چارچوب‌های قانونی اقدام به خرید یا دپوی گندم کنند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان از تمامی گندم‌کاران استان خواست تا محصولات تولیدی خود را تنها به مراکز خرید مجاز تحویل دهند تا روند تأمین، انتقال و ذخیره‌سازی این کالای اساسی به‌صورت اصولی و قانونی در زنجیره امنیت غذایی کشور قرار گیرد.

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