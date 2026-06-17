۶۷ میلیون دلار کالا از مازندران به ۷ کشور صادر شد

به گزارش ایلنا، سلیمان علیجان‌نژاد با اشاره به روند صعودی صادرات استان، اظهار داشت: با وجود فشارهای اقتصادی، صادرکنندگان مازندرانی در دو ماهه نخست سال جاری با همتی مضاعف، حضور در بازارهای بین‌المللی را تقویت کرده‌اند که حاصل آن رشد ۲۶ درصدی ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

وی در تشریح مقاصد صادراتی استان افزود: کشورهای روسیه، ترکیه، هند، عراق، پاکستان، ترکمنستان و قزاقستان، اصلی‌ترین بازارهای مقصد کالاهای تولیدی مازندران در این بازه زمانی بوده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران در خصوص تنوع کالاهای صادراتی استان تصریح کرد: فرآورده‌های لبنی، گل و گیاه، کاغذ، فلزات معمولی و محصولات پلاستیکی، بیشترین سهم را در سبد صادراتی استان طی این دو ماه به خود اختصاص داده‌اند.

علیجان‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: این دستاورد اقتصادی نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای تولیدی استان و توان رقابت‌پذیری کالاهای مازندرانی در عرصه تجارت بین‌المللی است که در صورت تداوم حمایت‌ها، می‌تواند به تقویت هرچه بیشتر تراز تجاری استان منجر شود.

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