به گزارش ایلنا از لامرد، بهرام حیاتی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لامرد اظهار کرد: در سال گذشته سه رشته قنات به طول یک هزار و ۲۶۰ متر احیا و مرمت و ۲۰۰ متر کانال انتقال آب با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال احداث شد.

وی افزود: در شهرستان لامرد ۸ پروژه تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها، ۲۷ پروژه کانال انتقال آب، ۴۲ رشته قنات، ۱۳ دهنه چشمه و ۳ رودخانه وجود دارد که نقش مهمی در تأمین آب بخش کشاورزی ایفا می‌کنند.

حیاتی ادامه داد: تاکنون سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۳ هزار و ۹۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اجرا و یک هزار و ۹۸۴ هکتار از اراضی نیز تجهیز و نوسازی شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لامرد خاطرنشان کرد: همچنین بیش از ۲۵ کیلومتر از قنات‌های شهرستان احیا و مرمت شده که این اقدام نقش مؤثری در حفظ منابع آبی و پایداری تولیدات کشاورزی داشته است.

وی تأکید کرد: مدیریت بهینه منابع آب و افزایش بهره‌وری مصرف آب از مهم‌ترین راهکارهای توسعه کشاورزی پایدار در شهرستان لامرد است.

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