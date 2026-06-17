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بازداشت عضو شورای شهر سیرجان به اتهام ارتشا

بازداشت عضو شورای شهر سیرجان به اتهام ارتشا
کد خبر : 1800459
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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از بازداشت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سیرجان به اتهام دریافت رشوه خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری با هیچ فردی مماشات نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا، محمدعلی نصراللهی شامگاه سه‌شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات دقیق دستگاه‌های مسئول، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سیرجان به اتهام ارتشا و با دستور مقام قضایی بازداشت شد.

وی افزود: این اقدام در زمان مناسب و پس از تکمیل بررسی‌های اولیه انجام شده و پرونده در حال طی مراحل قانونی و قضایی است.

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان با تأکید بر اینکه حفظ اعتماد عمومی و صیانت از سلامت نهادهای خدمت‌رسان از اولویت‌های دستگاه قضایی است، تصریح کرد: جایگاه و مسئولیت افراد هیچ تأثیری در روند رسیدگی به پرونده‌ها ندارد و همه افراد در برابر قانون برابر هستند.

نصراللهی ادامه داد: دستگاه قضایی با رویکرد قاطعانه، مبارزه با فساد مالی و اداری را دنبال می‌کند و در این مسیر با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد و جزئیات بیشتر پس از طی مراحل قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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