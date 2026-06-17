به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران "کلانتری ۳۲گلشن" هنگام گشت‌زنی در یکی از محله‌های شهر شیراز، به یک سواری پراید مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو، یک دستگاه گنج یاب قاچاق به همراه لوازم جانبی آن را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه ارزش دستگاه گنج یاب توسط کارشناسان ۳ میلیارد ریال عنوان شده است، گفت: در این راستا متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

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