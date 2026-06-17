اشتغال ۱۰۰ نفر در سه ماه نخست احیای ITI/ کارخانه به سرمایه گذار بومی سپرده شد

به گزارش ایلنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، در تشریح آخرین وضعیت این واحد صنعتی، به سابقه و اهمیت آن در زیرساخت ارتباطی کشور اشاره کرد و گفت: کارخانه مخابراتی راه دور ایران (ITI) از سال ۱۳۸۵ راکد شد. این واحد ظرفیت بسیار خوبی داشت و بخش قابل توجهی از تجهیزات خطوط انتقال مخابراتی کشور که ارتباط مخابراتی شهرها را برقرار می‌کرد، در همین مجموعه تولید می‌شد، اما به دلیل مشکلات و خصوصی‌سازی‌های غیرهدفمند، در زمره واحدهای راکد قرار گرفت.

مسعود گودرزی با اشاره به جایگاه این کارخانه در گذشته افزود: ITI در دوره فعالیت خود یکی از واحدهای کلیدی کشور در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی محسوب می‌شد و نقش مهمی در تأمین زیرساخت‌های ارتباطی ایفا می‌کرد، اما مجموعه‌ای از چالش‌های مدیریتی، ساختاری و به‌ویژه واگذاری‌های ناموفق، باعث شد این کارخانه از مدار تولید خارج و برای سال‌ها متوقف بماند.

گودرزی ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، موضوع احیای واحدهای تولیدی راکد به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، استاندار فارس، تأکید ویژه‌ای بر شناسایی و فعال‌سازی واحدهای صنعتی بزرگ و اثرگذار داشته و در همین راستا، مجموعه‌هایی مانند ITI، ITMC و کارخانه آزمایش به‌عنوان واحدهای شاخص استان در اولویت بررسی و برنامه‌ریزی قرار گرفتند.

وی در ادامه به فرآیند احیای ITI اشاره کرد و گفت: این واحد صنعتی به فعالان اقتصادی داخل و خارج استان و همچنین سرمایه‌گذاران بزرگ فارس معرفی شد. با وجود برخی مسائل حقوقی و قضایی که در مسیر وجود داشت، فرآیند واگذاری و مزایده کارخانه برگزار شد تا زمینه برای ورود سرمایه‌گذار جدید فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر رویکرد انتخاب سرمایه‌گذار اظهار کرد: پیش از برگزاری مزایده نیز سرمایه‌گذارانی از استان‌های دیگر مراجعه کرده بودند، اما تأکید استاندار فارس بر این بود که سرمایه‌گذار ترجیحاً از داخل استان باشد، به نوسازی تجهیزات متعهد باشد، اهلیت لازم را داشته باشد و سابقه کاری مناسب و خوشنامی در حوزه صنعت از خود نشان داده باشد. هدف این بود که احیای این واحد مهم، در اختیار مجموعه‌ای قرار گیرد که هم شناخت کافی از شرایط صنعتی استان داشته باشد و هم توان عملیاتی لازم برای بازگرداندن آن به چرخه تولید را دارا باشد.

گودرزی در ادامه گفت: خوشبختانه سرمایه‌گذاری انتخاب شد که تمامی این شرایط را دارد. بر همین اساس، کارخانه مخابراتی راه دور ایران به آقای زراعت پیشه و برادران ایشان که از صنعتگران شناخته‌شده و فعال استان هستند واگذار شده است.

به گفته وی، این مجموعه صنعتی برنامه اجرایی خود را نیز به استانداری ارائه کرده و بر اساس آن، روند احیای کارخانه آغاز شده است.

معاون استاندار فارس با اشاره به اینکه این واحد صنعتی حدود دو دهه در وضعیت رکود قرار داشته، تأکید کرد: طبیعتاً احیای چنین مجموعه‌ای زمان‌بر خواهد بود و نیازمند بازسازی زیرساخت‌ها، نوسازی تجهیزات و سازماندهی مجدد نیروی انسانی است. با این حال، برنامه ارائه‌شده نشان می‌دهد که در فاز نخست، طی سه ماه ابتدایی فعالیت، حدود ۱۰۰ نفر به کار گرفته خواهند شد.

گودرزی افزود: در ادامه این مسیر، هدف‌گذاری اشتغال در این مجموعه تا پایان یک سال آینده به حدود هزار نفر خواهد رسید. این موضوع در صورت تحقق، می‌تواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و افزایش ظرفیت تولید صنعتی در استان فارس داشته باشد و ITI را دوباره به جایگاه پیشین خود در صنعت مخابرات کشور نزدیک کند.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی احیای کارخانه از هم‌اکنون آغاز شده و انتظار می‌رود این برنامه مطابق زمان‌بندی ارائه‌شده پیش برود.

به گفته گودرزی، موفقیت این طرح می‌تواند به‌عنوان یک تجربه مهم در احیای واحدهای صنعتی راکد در کشور مورد توجه قرار گیرد و مسیر بازگشت سایر صنایع مشابه به چرخه تولید را هموار کند.

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