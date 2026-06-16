فرمانده انتظامی استان خبر داد:
انحلال شبکه سازمانیافته اخلال در نظام اقتصادی در استان کردستان
فرمانده انتظامی استان کردستان به انحلال یک شبکه مخل نظام اقتصادی در استان اشاره کرده و گفت: شبکه سازمانیافته اخلال در نظام اقتصادی این استان به ارزش 64 هزار و 360 میلیارد ریال منحل شد. متهم اصلی این پرونده و 32 نفر از دیگر اعضای این شبکه نیز شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سردار یحیی الهی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق شدند سرنخهایی از یک سری اقدامات غیرقانونی و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور توسط یک شبکه سازمانیافته را به دست بیاوردند.
وی ادامه داد: مأموران در ادامه بررسیهای خود مدارکی از تخلفات اقتصادی گسترده از قبیل عدم اجرای تعهدات ارزی، جعل بیش از 1200 فقره اسناد گمرکی و همچنین اعطای وکالتنامههای تجاری صادرات و واردات را به دست آوردند. در این راستا بلافاصله هماهنگیهای لازم به منظور دستگیری متهمان را عملیاتی کردند.
فرمانده انتظامی استان کردستان به دیگر اتهامات اعضای این شبکه سازمانیافته اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: دستگیرشدگان علاوه بر جرائم اشاره شده در حوزههای اقتصادی، همچنین متهم به ایجاد اخلال عمده در نظام اقتصادی به ارزش 64 هزار و 360 میلیارد ریال نیز هستند.
سردار الهی به اقدامات انتظامی و قضایی انجام شده در ارتباط با سرشبکه اصلی و دیگر اعضای این شبکه اشاره داشته و تصریح کرد: متهم و سرشبکه اصلی این شبکه سازمانیافته دستگیر شده و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. همچنین 32 نفر دیگر از اعضای مرتبط با این پرونده نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.