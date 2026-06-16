فرمانده انتظامی استان خبر داد:
انهدام باند کلاهبرداری با وعده پرداخت وام فوری در استان کرمانشاه / 40 نفر از شکات و مالباختگان شناسایی شدند
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه به انهدام یک باند کلاهبرداری در استان اشاره کرده و گفت: یک باند کلاهبرداری که با وعده پرداخت وام فوری تحت عنوان خرید و فروش در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و متلاشی شده و اعضای این باند نیز دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سردار مهدی حاجیان به تشریح جزئیات این پرونده کلاهبرداری پرداخته و در این رابطه افزود: در پی ارجاع پروندههایی به پلیس آگاهی استان کرمانشاه با موضوع کلاهبرداری از شهروندان این استان با وعده پرداخت وام فوری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در تحقیقات مقدماتی کاراگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشخص شد، افرادی سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از نیاز شهروندان به تسهیلات و به بهانه انتقال امتیاز تسهیلات صاحب سپرده به حساب سایر افراد اقدام به تبلیغات پرداخت وام در بستر فضای مجازی میکردند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه به اقدامات مجرمانه اعضای این باند کلاهبرداری اشاره کرده و اظهار داشت: اعضای باند کلاهبردار با شناسایی افراد و افتتاح حساب برای آنها و در اختیار گرفتن کارت عابر بانک، وعده پرداخت تسهیلات از 300 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان را به فریبخوردگان میدادند.
سردار حاجیان به دستگیری متهمان اشاره داشته و تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از تحقیقات و اقدامات فنی پلیسی 2 نفر از اعضای این باند را شناسایی کردند. در این راستا پس از هماهنگی با مراجع قضایی این افراد را در یک عملیات ضربتی دستگیر کرده و در نهایت به پلیس آگاهی منتقل کردند.
وی بیان داشت: افراد دستگیر شده در بازجوییها لب به اعتراف گشوده و عنوان کردند که با وعده پرداخت وام فوری اقدام به کلاهبرداری 300 میلیارد ریالی از شهروندان کردهاند. افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. در این راستا 40 نفر از شکات و مالباختگان نیز شناسایی شدند.