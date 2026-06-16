دستگیری عاملان قتل خانوادگی در شهرستان سنندج حین خروج از کشور

به گزارش ایلنا، سردار یحیی الهی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: پس از وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل با سلاح سرد در یکی از محله‌های شهرستان سنندج، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی در محل وقوع قتل مشخص شد مقتول به دلیل اختلافات خانوادگی با ۲ نفر از اقوام خود درگیر شده و پس از مجروح شدن بر اثر شدت جراحات ناشی از اصابت سلاح سرد فوت کرده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال خروج متهمان از کشور، کارگروه ویژه‌ای متشکل از مأموران پلیس، سرنخ‌های موجود برای شناسایی مخفیگاه عاملان این قتل هولناک را مورد بررسی ویژه قرار دادند.

سردار الهی تصریح کرد: متهمان به همراه 4 نفر دیگر از اعضای خانواده مقتول در کمتر از 48 ساعت حین اقدام برای خروج از کشور توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان بانه شناسایی شده و پس از دستگیری در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

وی به انگیزه متهمان از ارتکاب این جنایت و قتل جوان 26 ساله سنندجی اشاره کرده و بیان داشت: متهمان در تحقیقات اولیه پلیسی انجام شده از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی، انگیزه خود از ارتکاب به قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده‌اند.

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