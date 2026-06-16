کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه برای سومین روز متوالی گرمترین نقطه ایران شد
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: ایستگاه هواشناسی کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه سانتیگراد، برای سومین روز متوالی گرمترین نقطه ایران شد؛ همزمان ۲۴ ایستگاه هواشناسی استان دمای بالای ۴۰ درجه را ثبت کردند که این امر نشاندهنده تداوم موج گرما در این منطقه است.
به گزارش ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: ایستگاه هواشناسی کهورک عصر ۲۶ خردادماه با ثبت دمای ۵۰ درجه سانتیگراد برای سومین روز پیاپی در صدر فهرست گرمترین نقاط کشور قرار گرفت و بار دیگر رکورد بیشترین دمای ثبتشده در کشور را به خود اختصاص داد.
وی بیان کرد: این منطقه در روزهای ۲۴ و ۲۵ خرداد نیز به ترتیب با ثبت دماهای ۵۰ و ۴۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه ایران شده بود و تداوم این شرایط نشاندهنده استقرار موج گرمای شدید در بخشهای جنوبی سیستان و بلوچستان است.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: پس از کهورک، ایستگاههای زابل، هیرمند، زهک، هامون و جالق با ثبت دمای ۴۷ درجه سانتیگراد در میان گرمترین نقاط استان قرار گرفتند. همچنین بررسی دادههای هواشناسی نشان میدهد ۲۴ ایستگاه استان در شبانهروز گذشته دمای ۴۰ درجه سانتیگراد و بیشتر را تجربه کردهاند که بیانگر گستردگی گرمای هوا در سیستان و بلوچستان است.
وی با اشاره به روند دمایی روزهای اخیر گفت: تداوم صدرنشینی کهورک در فهرست گرمترین نقاط کشور طی سه روز متوالی، بیانگر ماندگاری توده هوای گرم بر فراز سیستان و بلوچستان است؛ شرایطی که موجب شده بسیاری از شهرهای استان در روزهای اخیر در میان گرمترین مناطق کشور قرار گیرند.
حیدری تصریح کرد: دمای هوای زاهدان نیز امروز در گرمترین ساعات به ۴۰ درجه سانتیگراد رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه کاهش یافته است، اما همچنان شرایط گرمایی در بخش زیادی از سیستان و بلوچستان تداوم دارد و مدیریت مصرف آب و برق در این روزها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی افزود: تا سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب شرق سیستان و بلوچستان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبارهای پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی فراهم خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده بر شدت وزش باد در شمال استان افزوده میشود و در مناطق مستعد احتمال وقوع طوفان گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی وجود دارد همچنین از امشب روند کاهش نسبی دما در مناطق مرکزی و شمالی استان آغاز خواهد شد، هرچند هوای گرم همچنان در بخشهایی از استان ماندگار خواهد بود.
وی با اشاره بر رعایت توصیههای ایمنی و بهداشتی در شرایط گرمای شدید خاطرنشان کرد: شهروندان از حضور غیرضروری در فضای باز بهویژه در ساعات گرم روز خودداری کنند، مصرف آب را افزایش دهند و در زمان وقوع رگبارهای موقتی نیز از توقف در حاشیه مسیلها و رودخانههای فصلی بپرهیزند همچنین رانندگان با توجه به احتمال کاهش دید ناشی از گرد و خاک، احتیاط لازم را در ترددهای جادهای مدنظر قرار دهند.
هشدار هواشناسی برای تشدید بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان
حیدری همچنین با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی گفت: بر اساس پیشبینیها، از روز چهارشنبه ۲۷ خرداد تا دوشنبه اول تیرماه، بر شدت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان افزوده خواهد شد و شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند تحت تأثیر وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک قرار میگیرند.
وی افزود: این شرایط میتواند موجب کاهش میدان دید در محور مواصلاتی زاهدان - زابل، افزایش موقتی غبار در مناطق مرکزی استان و کاهش نسبی دما شود. همچنین در برخی نقاط مستعد، افت کیفیت هوا و اختلال در ترددهای جادهای دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از شهروندان خواست در زمان غبارآلود شدن هوا به ویژه گروههای حساس، نکات بهداشتی را رعایت کرده و از ماسک مناسب استفاده کنند.
وی همچنین بر احتیاط رانندگان در محورهای مواصلاتی، رعایت الزامات ایمنی در فعالیتهای عمرانی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی کشاورزان برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی و واحدهای پرورشی تأکید کرد.