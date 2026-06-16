اختتامیه چهاردهمین همایش ملی سیمای امام رضا(ع) در کرمانشاه با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بهرام سلیمانی امروز سه‌شنبه در آیین اختتامیه چهاردهمین همایش ملی «سیمای امام رضا(ع) در زبان و ادبیات فارسی» اظهار کرد: رویدادهای فرهنگی و رضوی فرصتی ارزشمند برای ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، گسترش فرهنگ خدمت و تقویت همبستگی اجتماعی در جامعه به شمار می‌روند.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان، پژوهشگران، هنرمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، اعضای کمیته علمی و هیأت داوران این همایش افزود: کرمانشاه از پیشینه‌ای غنی در حوزه فرهنگ، تمدن و دیانت برخوردار است و همواره در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ملی نقش‌آفرینی کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان گفت: تنوع اقوام و مذاهب در کنار اشتراکات فرهنگی و دینی، از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کرمانشاه است و حضور فرهیختگان و فعالان فرهنگی با سلایق و گرایش‌های مختلف در چنین رویدادهایی، نمادی از وحدت و همبستگی مردم این دیار محسوب می‌شود.

سلیمانی برگزاری همایش‌های فرهنگی و مذهبی را فرصتی برای تقویت هویت دینی و افزایش نشاط فرهنگی دانست و تصریح کرد: آشنایی نسل جوان با معارف اهل‌بیت(ع) و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای انتقال این مفاهیم، ضرورتی مهم در مسیر توسعه فرهنگی کشور است.

وی با اشاره به سیره امام رضا(ع) اظهار داشت: امام هشتم(ع) نماد کرامت، عقلانیت، رأفت و گفت‌وگو است و جامعه امروز برای دستیابی به توسعه پایدار، بیش از هر زمان دیگری به این آموزه‌ها نیاز دارد. توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار پیشرفت اقتصادی و عمرانی، بر پایه اخلاق، عدالت، معنویت و کرامت انسانی استوار باشد.

معاون استاندار کرمانشاه همچنین با گرامیداشت فرارسیدن ماه محرم، نهضت عاشورا را نماد آزادگی، عزت و مسئولیت‌پذیری دانست و افزود: فرهنگ رضوی ادامه همان مکتب نورانی است و جامعه اسلامی امروز نیازمند بهره‌گیری از آموزه‌های عاشورایی و رضوی برای تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی است.

وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ رضوی و معارف عاشورایی تنها وظیفه دستگاه‌های فرهنگی نیست و رسانه‌ها، نخبگان، فعالان اجتماعی و تمامی اقشار جامعه در این زمینه مسئولیت دارند. توسعه فرهنگی باید به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت مورد توجه قرار گیرد، چرا که توسعه بدون توجه به هویت دینی و ملی، توسعه‌ای ناقص خواهد بود.

سلیمانی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویدادهایی به تعمیق فرهنگ رضوی، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش وفاق ملی در جامعه منجر شود.

در ادامه این مراسم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از استقبال پژوهشگران از چهاردهمین همایش ملی «سیمای امام رضا(ع) در زبان و ادبیات فارسی» خبر داد و گفت: ۴۲ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از ارزیابی و داوری علمی، هشت مقاله به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

مظفر تیموری با اشاره به همزمانی برگزاری آیین اختتامیه با نخستین روز ماه محرم افزود: این تقارن، فرصتی ارزشمند برای پیوند مفاهیم عاشورایی با فرهنگ رضوی و انتقال این آموزه‌های ماندگار به نسل‌های آینده فراهم کرده است.

وی با تأکید بر نقش فرهنگ و هنر در ترویج ارزش‌های دینی اظهار کرد: شعر، داستان، روایت و دیگر قالب‌های ادبی از مؤثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم معنوی و فرهنگی به جامعه هستند و نهادینه شدن این مفاهیم در ذهن و جان کودکان و نوجوانان، آثار خود را در هویت و سبک زندگی آنان نمایان می‌کند.

تیموری کودکان و نوجوانان را مهم‌ترین مخاطبان برنامه‌های فرهنگی دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت ادبیات کودک و نوجوان برای معرفی فرهنگ رضوی و آموزه‌های عاشورایی، می‌تواند در تربیت نسلی آگاه، هویت‌مند و آشنا با ارزش‌های دینی و انسانی نقش مؤثری ایفا کند.

وی در پایان با قدردانی از اعضای دبیرخانه، کمیته‌های اجرایی و علمی، هیأت داوران و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، بر استمرار فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی با محوریت معارف رضوی تأکید کرد.

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