اختتامیه چهاردهمین همایش ملی سیمای امام رضا(ع) در کرمانشاه با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان داد
آیین اختتامیه چهاردهمین همایش علمی ـ پژوهشی «سیمای امام رضا(ع) در زبان و ادبیات فارسی» با محوریت ادبیات کودک و نوجوان، روز سهشنبه همزمان با آغاز ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، در کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بهرام سلیمانی امروز سهشنبه در آیین اختتامیه چهاردهمین همایش ملی «سیمای امام رضا(ع) در زبان و ادبیات فارسی» اظهار کرد: رویدادهای فرهنگی و رضوی فرصتی ارزشمند برای ترویج معارف اهلبیت(ع)، گسترش فرهنگ خدمت و تقویت همبستگی اجتماعی در جامعه به شمار میروند.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان، پژوهشگران، هنرمندان، فعالان فرهنگی و رسانهای، اعضای کمیته علمی و هیأت داوران این همایش افزود: کرمانشاه از پیشینهای غنی در حوزه فرهنگ، تمدن و دیانت برخوردار است و همواره در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و ملی نقشآفرینی کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی استان گفت: تنوع اقوام و مذاهب در کنار اشتراکات فرهنگی و دینی، از مهمترین سرمایههای اجتماعی کرمانشاه است و حضور فرهیختگان و فعالان فرهنگی با سلایق و گرایشهای مختلف در چنین رویدادهایی، نمادی از وحدت و همبستگی مردم این دیار محسوب میشود.
سلیمانی برگزاری همایشهای فرهنگی و مذهبی را فرصتی برای تقویت هویت دینی و افزایش نشاط فرهنگی دانست و تصریح کرد: آشنایی نسل جوان با معارف اهلبیت(ع) و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی برای انتقال این مفاهیم، ضرورتی مهم در مسیر توسعه فرهنگی کشور است.
وی با اشاره به سیره امام رضا(ع) اظهار داشت: امام هشتم(ع) نماد کرامت، عقلانیت، رأفت و گفتوگو است و جامعه امروز برای دستیابی به توسعه پایدار، بیش از هر زمان دیگری به این آموزهها نیاز دارد. توسعه زمانی معنا پیدا میکند که در کنار پیشرفت اقتصادی و عمرانی، بر پایه اخلاق، عدالت، معنویت و کرامت انسانی استوار باشد.
معاون استاندار کرمانشاه همچنین با گرامیداشت فرارسیدن ماه محرم، نهضت عاشورا را نماد آزادگی، عزت و مسئولیتپذیری دانست و افزود: فرهنگ رضوی ادامه همان مکتب نورانی است و جامعه اسلامی امروز نیازمند بهرهگیری از آموزههای عاشورایی و رضوی برای تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی است.
وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ رضوی و معارف عاشورایی تنها وظیفه دستگاههای فرهنگی نیست و رسانهها، نخبگان، فعالان اجتماعی و تمامی اقشار جامعه در این زمینه مسئولیت دارند. توسعه فرهنگی باید به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت مورد توجه قرار گیرد، چرا که توسعه بدون توجه به هویت دینی و ملی، توسعهای ناقص خواهد بود.
سلیمانی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویدادهایی به تعمیق فرهنگ رضوی، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش وفاق ملی در جامعه منجر شود.
در ادامه این مراسم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از استقبال پژوهشگران از چهاردهمین همایش ملی «سیمای امام رضا(ع) در زبان و ادبیات فارسی» خبر داد و گفت: ۴۲ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از ارزیابی و داوری علمی، هشت مقاله به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.
مظفر تیموری با اشاره به همزمانی برگزاری آیین اختتامیه با نخستین روز ماه محرم افزود: این تقارن، فرصتی ارزشمند برای پیوند مفاهیم عاشورایی با فرهنگ رضوی و انتقال این آموزههای ماندگار به نسلهای آینده فراهم کرده است.
وی با تأکید بر نقش فرهنگ و هنر در ترویج ارزشهای دینی اظهار کرد: شعر، داستان، روایت و دیگر قالبهای ادبی از مؤثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم معنوی و فرهنگی به جامعه هستند و نهادینه شدن این مفاهیم در ذهن و جان کودکان و نوجوانان، آثار خود را در هویت و سبک زندگی آنان نمایان میکند.
تیموری کودکان و نوجوانان را مهمترین مخاطبان برنامههای فرهنگی دانست و گفت: بهرهگیری از ظرفیت ادبیات کودک و نوجوان برای معرفی فرهنگ رضوی و آموزههای عاشورایی، میتواند در تربیت نسلی آگاه، هویتمند و آشنا با ارزشهای دینی و انسانی نقش مؤثری ایفا کند.
وی در پایان با قدردانی از اعضای دبیرخانه، کمیتههای اجرایی و علمی، هیأت داوران و تمامی دستاندرکاران برگزاری این رویداد، بر استمرار فعالیتهای پژوهشی و فرهنگی با محوریت معارف رضوی تأکید کرد.