به گزارش ایلنا، رضا مرادی افزود: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی نشان می‌دهد جریانات شرقی از عصر روز چهارشنبه 27 خرداد ماه تقویت شده و سرعت وزش باد در بیابان‌های مناطق مرکزی کشور تا دست‌کم روز شنبه 30 خرداد ماه افزایش می‌یابد.

وی به انتقال این جریانات به استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: در صورت خیزش گردوخاک در بیابان‌های مناطق مرکزی کشور، احتمال انتقال این گردوخاک‌ها به استان‌های همجوار از جمله این استان وجود دارد. این شرایط می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا شود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: بررسی‌های دمایی نشان می‌دهد که میانگین دمای هوای استان تا روز چهارشنبه 27 خرداد ماه به طور نسبی کاهش می‌یابد، اما از روز پنجشنبه 28 خرداد ماه تا اواسط هفته آینده، دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت.

مرادی تصریح کرد: بر این اساس، انتظار می‌رود در روزهای پایانی هفته جاری و روزهای ابتدایی هفته آینده، هوای گرم‌تری در نقاط مختلف استان مرکزی حاکم شود. در روز جاری نیز آسمان این استان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد رخ خواهد داد.

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