سرپرست جهاد کشاورزی اراک خبر داد:
آغاز طرح صدور شناسنامه برای واحدهای کشاورزی و باغی شهرستان اراک
سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان اراک گفت: طرح شناسنامهدار کردن تمامی واحدهای کشاورزی، دامداری، مرغداری و باغهای این شهرستان در راستای ردیابی محصولات و ارتقاء کیفیت اجرایی شده است. این اقدام در قالب قوانین برنامه هفتم توسعه کشور انجام میگیرد.
به گزارش ایلنا، پژمان حیدری افزود: طبق بند (خ) ماده 71 برنامه هفتم توسعه، تمامی واحدهای کشاورزی، دامداری، مرغداری و باغات باید شناسنامهدار شوند. این اقدام که با همکاری اتاق اصناف و همچنین نظام مهندسی کشاورزی انجام میشود، امکان ردیابی دقیق محصولات از مبداء تولید تا مقصد مصرفکننده را فراهم میکند.
وی ادامه داد: این طرح با دخالت سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت همراه خواهد بود. شناسنامهدار شدن محصولات کمک میکند تا کشاورزان با دقت بیشتری تولید کنند. این جریان به صورت مستقیم بر ارتقاء کیفیت محصولات تأثیرگذار است. از طرفی کمک میکند تا آمار دقیقی از میزان تولیدات مختلف، وجود داشته باشد.
سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان اراک اظهار داشت: هماکنون حدود 122 هزار هکتار اراضی زراعی در این شهرستان وجود دارد که از این میزان، 62 هزار هکتار دیم و 60 هزار هکتار آبی است. مساحت باغات این شهرستان نیز حدود 4800 هکتار برآورد میشود که 19 هزار بهرهبردار کشاورزی در این بخش مشغول فعالیت هستند.
حیدری تصریح کرد: مهمترین اقدام سال گذشته در بخش کشاورزی دیم اجرای طرح پایداری تولید در اراضی دیم بوده است. این طرح با ارائه آموزشهای فنی، نهادهها و تسهیلات مکانیزاسیون، به افزایش تولیدات دیم کمک بسیاری کرد. به گونهای که کشاورزان از آموزش و امکانات، برای حفظ بقاء در اراضی دیمی بهرهمند شدند.
وی بیان داشت: گندم و چغندرقند از مهمترین محصولات کشاورزی استراتژیک شهرستان اراک است. در بخش باغی نیز، انگور بیشترین سطح زیرکشت را به خود اختصاص داده است. سالانه حدود 50 هزار تن انواع محصولات باغی و کشاورزی در شهرستان اراک تولید میشود که برداشت آنها نیز در حال حاضر آغاز شده است.
سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان اراک به تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی کشاورزی اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: اخطارهای لازم به متخلفان داده شده و برخوردهای قانونی نیز در حال انجام است. با این حال، تمرکز بر پیشگیری از وقوع این تخلفات، به ویژه پیش از تکمیل ساختوساز، در اولویت قرار دارد.
حیدری ابراز داشت: اکوتوریسم کشاورزی یکی راهکارهای مهم برای مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز است. با همکاری شرکتهای متخصص در این بخش، برنامهریزی برای ایجاد باغات و مزارع گردشگری و استفاده از برخی زمینهای کشاورزی به عنوان مقاصد اکوتوریستی، به ویژه در مناطق بحرانی شهرستان در دستور کار قرار دارد.
وی به مهمترین محورهای تحول در مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان اراک اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: ردیابی دقیق محصولات کشاورزی، پیوند با صنایع دانشبنیان و بهرهگیری از فناوریهای نوین، محورهای اصلی تحول در فعالیتهای و فرایندهای کشاورزی این شهرستان است که به صورت ویژه پیگیری میشود.
سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان اراک به ظرفیت مناسب بخش دام و طیور و همچنین 120 هزار تن تولید دامی منطقه اشاره کرده و گفت: در بخش جوجهریزی با تلاشهای انجام شده در ماه گذشته، افزایش حدود 30 درصدی جوجهریزی نسبت به ماههای پیش از آن ثبت شد. این اقدام به کاهش قیمت مرغ در بازار منجر شد.
حیدری افزود: قطعی برق از چالشهای اصلی این تولیدکنندگان بود که برای رفع آن، در سال گذشته اقداماتی از جمله تأمین موتور برق انجام شد. برنامهریزی برای جداسازی کنتور برق واحدهای آبزیپروری از شبکه برق کشاورزی در راستای معافیت از برنامه قطعیهای دورهای در دستور کار سال جاری جهاد کشاورزی قرار دارد.
وی به جایگاه شهرستان اراک در تولید محصولات کشاورزی استراتژیک اشاره کرده و ادامه داد: این شهرستان محصولات استراتژیک و مهمی در بخش کشاورزی دارد. در این راستا برنامههای حمایتی ویژه برای بهرهبرداران بخش آبزیان و همچنین توسعه نیروگاههای خورشیدی در اراضی کشاورزی شهرستان در نظر گرفته شده است.
سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان اراک اظهار داشت: ترویج احداث نیروگاههای خورشیدی در اراضی کشاورزی یکی دیگر از برنامههای مهم بخش کشاورزی این شهرستان است. با اجرای این برنامهها، کشاورزان علاوه بر خروج از شمول برنامههای قطعی برق، میتوانند برق مازاد خود را در شبکه سراسری به فروش برسانند.
حیدری تصریح کرد: سقف تسهیلات برای احداث نیروگاههای خورشیدی تا مبلغ 3 میلیارد ریال افزایش یافته که 70 درصد هزینهها را پوشش میدهد. این تسهیلات با نرخ سود 23 درصد و بازپرداخت 3 ساله ارائه میشود که با توجه به توجیه اقتصادی و درآمد حاصل از فروش برق، مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفته است.