به گزارش ایلنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با اشاره به اجرای حکم اعدام دو محکوم پرونده اغتشاشات دی‌ سال ۱۴۰۴ در شهرستان شاهرود، افزود: پرونده‌های این مجرمان پس از طی تمامی مراحل قانونی در شعب تحقیق و بدوی این شهرستان و دیوان عالی کشور، بامداد امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد به مرحله اجرای حکم رسید.

وی در تشریح جزئیات این پرونده‌ها اظهار کرد: در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان شاهرود، این افراد با سوءاستفاده از مطالبات و اعتراضات برخی اقشار جامعه و در راستای اهداف دشمنان آمریکایی-صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ارتکاب جرائم متعدد از جمله تخریب و آتش‌زدن اموال عمومی و خصوصی، اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و سایر اقدامات مجرمانه کردند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: پس از وقوع این حوادث، دستگاه قضایی شهرستان شاهرود با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی، شناسایی و تعقیب این عوامل را در دستور کار قرار داد و برای متهمان جواد زمانی فرزند علی‌اصغر و ابوالفضل ساعدی فرزند عباسعلی، پرونده‌های قضایی تشکیل داد.

اکبری تصریح کرد: براساس محتویات پرونده، تحقیقات انجام‌شده و احکام صادره، محکومان این پرونده در جریان اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ شهرستان شاهرود، با مشارکت فعال در شورش‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز، مرتکب جرائم متعدد از جمله تخریب و آتش‌زدن اموال و اماکن عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اخلال در نظم و امنیت عمومی، ایجاد رعب و وحشت در جامعه، حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد، محاربه از طریق کشیدن سلاح، افساد فی‌الارض، تحریک و ترغیب افراد به حضور در اغتشاشات و اقدامات سازمان‌یافته علیه امنیت کشور شده‌اند.

وی افزود: مطابق مستندات موجود در پرونده‌ها، محکومان همچنین اقدام به شکستن تجهیزات و درب چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش‌زدن آن، حمله به منزال و تخریب خودرو و انجام سایر اقدامات مجرمانه مؤثر در برهم زدن نظم عمومی و امنیت جامعه کرده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به حساسیت این پرونده‌ها اظهار کرد: از ابتدای تشکیل این پرونده‌ها، در جلسات متعدد و مستمر با موضوع پیگیری روند رسیدگی به جرائم مرتبط با این پرونده‌ها، شخصاً بر فرآیند تحقیقات، رسیدگی و طی مراحل قانونی آن نظارت داشته‌ام تا در چارچوب تأکیدات ریاست قوه قضاییه، تمامی اقدامات قضایی با رعایت دقیق موازین قانونی و حقوق طرفین پرونده انجام شود.

وی ادامه داد: همه مراحل تحقیق، تعقیب و دادرسی این پرونده با رعایت موازین قانونی، دقت و سرعت لازم انجام شد و پرونده‌ها پس از رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود و شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان، به مجازات اعدام و ضبط کلیه اموال و دارائی‌های منقول و غیرمنقول محکوم شدند که رأی صادره مورد فرجام خواهی قرار گرفت.

اکبری خاطرنشان کرد: یکی از شعب دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده، اعتراض و فرجام‌خواهی محکومان را مردود دانست و رأی صادره را منطبق با اصول و قواعد دادرسی تشخیص داد و حکم صادره را تأیید و ابرام کرد.

وی تصریح کرد: پس از قطعیت حکم و طی تمامی تشریفات قانونی مقرر، حکم اعدام صادره درباره این دو محکوم بامداد امروز سه شنبه ۲۶ خرداد اجرا شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد با جرایم سازمان‌یافته، اقدامات مخل امنیت عمومی و تعرض به جان، مال و آسایش مردم، قاطعانه و در چارچوب قانون عمل می‌کند و در عین حال، رعایت حقوق قانونی اشخاص و اجرای دقیق فرآیندهای دادرسی را در همه مراحل مورد توجه قرار می‌دهد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش جامعه مورد خدشه قرار گیرد و عاملی برای اقدامات تجاوزکارانه دشمنان آمریکایی-صهیونی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.

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