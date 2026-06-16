نماینده ایلام:
با استقرار مدیریت جدید، روند توسعه منطقه آزاد مهران شتاب گرفته است
نماینده ایلام با اشاره به تسریع روند اجرایی منطقه آزاد مهران پس از استقرار مدیریت جدید، صدور اسناد مالکیت و اجرای حدنگاری اراضی را اقدامی زیرساختی برای جذب سرمایهگذاری، توسعه تولید، افزایش اشتغال و رونق صادرات در استان ایلام دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، فریدون همتی در آیین اعطای اسناد مالکیت محدوده مصوب منطقه آزاد مهران اظهار داشت: یکی از آسیبهای برخی پروژههای ملی، طولانی شدن فرآیندهای اجرایی و از دست رفتن فرصتهای توسعهای است، اما خوشبختانه در ماههای اخیر با استقرار مدیریت منطقه آزاد و همکاری دستگاههای مختلف، روند اجرای برنامهها با سرعت بیشتری دنبال میشود.
وی با قدردانی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور اسناد مالکیت اراضی منطقه آزاد مهران افزود: تثبیت مالکیت و اجرای طرح حدنگاری، اقدامی ارزشمند و زیرساختی است که زمینه بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیتهای موجود، جذب سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعهای را فراهم میکند.
همتی تصریح کرد: مناطق آزاد با هدف جذب سرمایهگذاری، توسعه تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و تقویت اقتصاد ملی شکل گرفتهاند و باید این مأموریت اصلی همواره مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مطالبات مردمی از جمله موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، خاطرنشان کرد: هرچند این موضوع از مطالبات مردم است، اما نباید از اهداف راهبردی مناطق آزاد در حوزه اشتغال، سرمایهگذاری، تولید و صادرات غافل شد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان ایلام و مرز مهران گفت: همجواری با کشور عراق و دسترسی به بازارهای منطقهای، فرصت ارزشمندی برای توسعه صادرات، افزایش مبادلات تجاری و جذب سرمایهگذاری در منطقه آزاد مهران فراهم کرده است.
همتی ابراز امیدواری کرد با تکمیل زیرساختها و تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، فصل تازهای از رونق اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در منطقه آزاد مهران آغاز شود.