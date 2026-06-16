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رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی:

۹۰ درصد کشاورزان ایران از منابع مالی محدودی برخوردارند

۹۰ درصد کشاورزان ایران از منابع مالی محدودی برخوردارند
کد خبر : 1800123
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رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: بخش عمده‌ای از کشاورزان کشور خرده‌مالک هستند و حدود ۹۰ درصد آنان از منابع مالی محدودی برخوردارند و سواد و دانش پایینی دارند؛ از این رو اگر برای ارتقای دانش و مهارت آنان برنامه‌ریزی نشود، بخش کشاورزی با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابوالفضل فرجی عصر امروز در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های بالای بخش کشاورزی کشور و موفقیت کشاورزان قزوینی در انتخاب نمونه‌های ملی، گفت: افزایش سطح آموزش و ترویج، توانمندسازی بهره‌برداران و جلب مشارکت بخش خصوصی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

وی اضافه کرد: در کشور حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار زن روستایی و عشایری حضور دارند و همچنین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند که نقش مهمی در امنیت غذایی کشور بر عهده دارند.

 رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی بیان کرد: در حالی که سهم فعالان کشاورزی استان قزوین حدود ۱.۵ درصد از کل کشور است، نزدیک به دو درصد کشاورزان نمونه ملی به این استان اختصاص یافته که نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بالای کشاورزان قزوینی است.

فرجی افزود: بخش عمده‌ای از کشاورزان کشور خرده‌مالک هستند و حدود ۹۰ درصد آنان از منابع مالی محدودی برخوردارند و سواد و دانش پایینی دارند؛ از این رو اگر برای ارتقای دانش و مهارت آنان برنامه‌ریزی نشود، بخش کشاورزی با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی همچنان پایین است و دولت نیز با محدودیت‌های مالی روبه‌روست، بنابراین باید زمینه حضور و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود. 

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