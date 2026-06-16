به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا رفیعی پور عصر امروز در آیین سی و نهمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی استان قزوین گفت: بیش از ۵ میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی در کشور نقش محوری در تأمین امنیت غذایی دارند و با تلاش آنان، ایران اسلامی در برابر تحریم‌ها، تهدیدها و جنگ‌های اقتصادی دشمنان توانسته است با اقتدار از امنیت غذایی و زیستی خود صیانت کند.

وی افزود: برگزاری آیین نکوداشت و تجلیل از برگزیدگان کشاورزی، اقدامی ارزشمند برای قدردانی از کسانی است که نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی مردم و حفظ امنیت زیستی و اجتماعی کشور دارند.

رئیس دامپزشکی کشور گفت: شما فعالان بخش کشاورزی از جمله کشاورزان، باغداران، زارعان، مروجان، زنبورداران و شالیکاران، سهم بزرگی در اقتدار و پایداری کشور ایفا کرده‌اید و نقش شما در تأمین امنیت غذایی بسیار تعیین‌کننده است.

وی افزود: طی ۴۷ سال گذشته کشور با تحریم‌ها، جنگ‌ها و توطئه‌های مختلف دشمنان روبه‌رو بوده است، اما به دلیل وجود ارکان مستحکم نظام، نیروهای مسلح مقتدر، مردم میدان‌دار و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، هیچ‌گاه آسیب جدی به کشور وارد نشد.

رفیعی‌پور ادامه داد: اگر دشمنان به دنبال ضربه زدن به ایران هستند، یکی از اهداف اصلی آنان آسیب به اقتصاد و امنیت غذایی کشور است، از این رو نقش تولیدکنندگان بخش کشاورزی در مقابله با این تهدیدها بسیار مهم و راهبردی است.

وی تصریح کرد: در کشور حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون بهره‌بردار و فعال در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند و نزدیک به یک‌چهارم جمعیت ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه نقش دارند و برای حفظ امنیت غذایی کشور تلاش می‌کنند.

رئیس سازمان دامپزشکی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی و امنیت زیستی دو بال مهم برای تحقق امنیت ملی هستند و با پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و کنترل تهدیدات زیستی می‌توان از تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور جلوگیری کرد.

رفیعی‌پور افزود: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور تلاش کرده‌اند تا دشمنان نتوانند از تهدیدات بیولوژیک علیه کشور بهره‌برداری کنند، زیرا امروزه برخی تهدیدها از طریق آلودگی مواد غذایی، بذر، نهاده‌ها، دام و طیور دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: شما در صف نخست مبارزه برای تأمین امنیت غذایی کشور قرار دارید و جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته به پشتوانه تلاش‌های شما توانسته است در برابر فشارها و تحریم‌ها مقاومت کرده و کشور را بدون چالش جدی در حوزه تأمین غذا اداره کند.

رئیس سازمان دامپزشکی یادآور شد: مشارکت گسترده مردم در بخش کشاورزی موجب افزایش تاب‌آوری کشور شده و این ظرفیت ارزشمند باید بیش از گذشته تقویت شود.

رفیعی‌پور اضافه کرد: دشمنان تلاش کرده‌اند زنجیره ارزش مواد غذایی را هدف قرار دهند، بنابراین تنوع‌بخشی به منابع واردات، تقویت ذخایر استراتژیک و بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های روز دنیا در تولید محصولات کشاورزی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود و اگر بتوانیم تنها چند درصد از ضایعات و تلفات این محصولات را کاهش دهیم، گام بزرگی در افزایش تولید، بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی کشور برداشته خواهد شد.

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